Pugilato, AMB: obiettivo far crescere la boxe in Venezuela

CARACAS – Molti giovani si avvicinano per curiosità al pugilato e solamente dopo averlo praticato ne comprendono i valori e la serietà. Jorge Linares, Wdwin “Inca” Valero, Betulio González, Francisco “Morochito” Rodríguez, Pedro Gamarro, Bernardo Piñango, Omar Catarí, Marcelino Bolívar, Yoel Finol sono solo alcuni dei campioni dei guantoni che hanno portato in alto il vessillo del Venezuela.

Per questo motivo, la World Boxing Association vuole creare in Venezuela una piattaforma per sviluppare questo sport. Questa iniziativa, il cui nome in inglese é “WBA Future Of Boxing” avrá come sede il “Centro Recreacional Yesterday” della cittá di Maracay, nello stato Aragua. La notizia é stata resa nota con un comunicato stampa.

Il 30 settembre, il centro sportivo della cosiddetta “Ciudad Jardín”, sará lo scenario di diversi incontri: 7 per professionisti e almeno 4 per i pugili dilettanti.

Il “WBA Future Of Boxing” é un’iniziativa nata a Barranquilla, in Colombia, per mano di Alberto Agamez Producciones. Nel paese “cafetero” ha organizzato piú di 30 incontri dove hanno partecipato pugili colombiani e venezuelani. Mentre in Panamá i match sono stati 15. La meta della AMB é estendere quest’iniziativa a paesi come Nicaragua e Argentina entro la fine dell’anno.

Nello sport, e sopratutto in discipline come la boxe, il compito dell’insegnante è anche quello di responsabilizzare l’aspirante pugile a prendersi cura di sé stesso controllando dieta, peso, educazione, rispetto, disciplina, costanza e soprattutto lasciando perdere i vizi, come alcol e droghe, poiché influiscono nelle prestazioni: quando si sale sul ring si è da soli con il proprio corpo, non c’è il sostituto.

Per chi non puó recarsi il 30 settembre presso il “Centro Recreacional Yesterday” l’evento sará trasmesso sulle piattaforme della AMB. Va segnalato che l’attivitá ha l’omologazione della “Comisión Nacional de Boxeo Profesional”.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)