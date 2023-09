L’Ambasciatore Buccino incontra il Sindaco di Madrid Almeida

MADRID.- Nel corso di una cordiale riunione l’Ambasciatore d’Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi, e il Sindaco di Madrid, José Luis Martínez-Almeida, hanno parlato della proficua collaborazione, avviata ormai da anni, tra la nostra sede diplomatica e la Città di Madrid.

Molte le aree in cui tale collaborazione è stata proficua, da quelle economiche a quelle scientifiche, dalla enogastronomia alla cultura e allo sport.

Reciproca soddisfazione è stata espressa dall’Ambasciatore Buccino e dal Sindaco Almeida per il grande successo di pubblico riscosso da eventi che hanno di recente visto l’Italia in prima fila a Madrid. Tra questi: il concerto “100 Cellos” diretto dal noto violoncellista italiano, Giovanni Sollima, che ha chiuso l’edizione 2023 “Veranos de la Villa”, l’annuale programma culturale estivo del Comune; “El Precioso Camino de Dante”, la mostra di gioielli ispirati alla Divina Commedia ed organizzata nella splendida cornice della “Sala de Bóvedas” del Municipio di Madrid, in Plaza Mayor, che è stata visitata da oltre quindicimila persone; il programma del Comune “Navidad en Madrid”, che ha visto l’Italia ospite d’onore nel 2022.

L’Ambasciatore ha inoltre ricordato i progetti ed attività nell’ambito del design, in cui l’Ambasciata collabora con Università e centri di design madrileni, nonché con il “Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid” (COAM), il “Madrid Design Festival” e “Casa Decor”. Come ha sottolineato l’Ambasciatore Buccino Grimaldi queste attività si sono svolte nel corso di vari mesi ed includono anche quelle legate alla “Giornata del Design Italiano”.

Anche lo sport, dimensione sempre più importante della diplomazia italiana, è stato al centro dell’azione dell’Ambasciata nella capitale spagnola, attraverso le iniziative legate alla scherma, in occasione degli ultimi Mondiali di Madrid, e al golf, con la Ryder Cup, alla cui presentazione a Madrid ha partecipato lo stesso Sindaco Almeida.

Nel corso dell’incontro sono stati analizzati anche i prossimi grandi eventi che saranno organizzati dalla nostra Ambasciata. Spiccano al riguardo la “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo 2023”, quest’anno organizzata dal 13 al 19 novembre e durante la quale l’Ambasciata coniugherà la dimensione gastronomico-culturale della cucina italiana con quelle sportiva e sociale, con iniziative anche a beneficio di categorie svantaggiate in ospedali e mense sociali, e la prossima “Festa della Repubblica”, che anche nel 2024 – come successo con la città di Genova nel 2023 – vedrà protagonista a Madrid una città o una regione italiana.

Redazione Madrid