Golf: tre italo-venezuelani in gara nell’Abierto del Lagunita Country Club

CARACAS – Presentata oggi la IX Abierto Lagunita Country Club, in programma sui campi della Lagunita Country Club durante sette giorni dal 24 settembre.

Il torneo é stato presentato nell’Auditorio Lagunita Country Club e che vedrá impegnati circa 300 golfisti (31 di questi professionisti) che cercheranno di portare a casa la “Copa Amos Global Energy”.

Tra i protagonisti in gara ci saranno tre italo-venezuelani Denis Meneghini nella categoria maschile, mentre Stephanie Gelleni e Claudia Perazzo in quella femminile. Tra l’altro Gelleni e Perazzi sono nella lista delle convocate per i Juegos Panamericanos che si disputeranno in Cile.

Sul green della Lagunita Country Club si sfideranno golfisti di tutte le categorie dai professionisti ai dilettantistici. Il torneo ha l’omologazione della Federación Venezolana de Golf.

Wollmer Murillo (vincitore dell’edizione dell’anno scorso), Alfredo Adrián, Diego Larrazábal, Antonio Olivares e Manuel Torres sono alcuni dei nomi che sono stati annunciati nella conferenza stampa. Spiccano anche i nomi dei colombiani Jesús Amaya, Daniel Pachón e Jaime Clavijo.

Per Larrazabal, vincitore dell’Abierto de Venezuela nel 2013, dopo aver vissuto diversi anni negli Stati Uniti, l’Abierto Lagunita Country Club é l’occasione perfetta per fare ritorno nella sua terra. Ma Larrazabal é tornato con la meta di portare a casa la “Copa Amos Global Energy”.

Tra i favoriti alla vittoria finale spiccano anche i nomi di Richard Rojas e l’italo-venezuelano Denis Meneghini.

Mentre nella categoria dilettantistica tenteranno di salire sul gradino piú alto del podio le italo-venezuelane Stephanie Gelleni e Claudia Perazzo.

Questo il programma fornito dagli organizzatori dell’ Abierto Lagunita Country Club

1ª giornata – Torneo dei Caddies

2ª giornata – Conferenza stampa e Torneo femminile

3ª giornata – Torneo PRO-AM e Cocktail degli sponsor

4ª giornata – Primo giorno del Torneo Abierto Lagunita per i professionisti

5ª giornata – Secondo giorno del Torneo Abierto Lagunita per i professionisti e 1a Categoria

6ª giornata – Terzo giorno del Torneo Abierto Lagunita. In gara professionisti e le altre categorie

7ª giornata – Finali per tutte le categorie. Cerimonie di premiazione e chiusura.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)