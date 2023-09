Schlein: “Famiglie più povere nella totale assenza del governo”

ROMA. – Il potere d’acquisto delle famiglie viene eroso nella “totale assenza e indifferenza del governo”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein, presentando le proposte del partito per il contrasto all’impoverimento. “In quest’anno – dice – a parte i proclami e l’accanimento contro i poveri il governo non ha saputo dare risposte nemmeno a quella parte di ceto medio che si è fortemente impoverito per la crisi economica e le conseguenze della guerra”.

“Stiamo aspettando ancora le loro iniziative dopo un anno che sono al governo e non si accorgono di essere al governo”, aggiunge.

Il Pd presenta cinque proposte, a cominciare dall’utilizzo dell’extragettito Iva prodotto dall’aumento dei carburanti. “Un miliardo dovrebbe andare a sostegno delle fasce più fragili – spiega Schlein – e un miliardo a sostegno del trasporto pubblico locale”.

(Adm/askanews)