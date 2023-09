Calcio venezuelano: continua il testa a testa tra Táchira e Puerto Cabello

CARACAS – Manca sempre meno alla conclusione della stagione regolare della Liga Futve. Deportivo Táchira ed Academia Puerto Cabello continuano a dimostrare che stanno giocando un campionato a parte: gli “andinos” sono in cima alla classifica con 55 punti, mentre i “porteños” sono secondi con 54. Dietro di loro il vuoto con il Caracas a quota 42 punti e Carabobo a 41.

Sul campo dello stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal, i “gialloneri” hanno superato per 1-0 in una gara molto combattuta il Carabobo. L’unica rete dell’incontro é stata firmata da Jean Franco Castillo all’82esimo. In pieno recupero, al 94esimo, i “granates” hanno avuto l’occasione di pareggiare i conti, ma Jesús Hernández ha fallito un calcio di rigore.

Con questo risultato il Táchira allunga la sua scia positiva: 19 gare senza ko, l’ultima sconfitta risale all’11 marzo quando fu battuta per 2-0 dai Metropolitanos. Sull’altra sponda, il Carabobo vede interrompersi una serie di 17 risultati utili consecutivi, l’ultima sconfitta era stata contro i Metropolitanos: 1-0 che risale all’8 aprile.

Vittoria facile per il Puerto Cabello: 4-1 sul Portuguesa. Le reti dei “Guerreros del fortín” sono state griffate da Raudy Guerrero (17’), doppietta di Luifer Hernández (46’ e 61’) e Stevy Okitokandjo (63’). L’unico gol del “Penta” é stato segnato da Guido Rouse (71’).

Il Caracas pareggia 0-0 con l’UCV in una gara dove ci sono state diverse polemiche arbitrali. I “Rojos del Ávila” hanno chiuso la gara in 10 per l’espulsione per somma di ammonizioni di Bryant Ortega al 28esimo.

Vittoria 4-1 in rimonta dello Zamora contro i Metropolitanos. Nello stadio Agustín Tovar i primi a portarsi in vantaggio sono stati i “Violetes” con Jayson Martínez dopo appena due minuti di gioco. Poi i “Bianconeri” hanno ribaltato la situazione con le reti di Robert Garcés (16’), la doppietta di Gastón Poncet (83’ e 90+1’) e Mauricio Márquez (86’).

Grazie al rigore trasformato da Jorge Echeverría al 61esimo il Mineros supera per 1-0 al Rayo Zuliano. I “sureños” hanno chiuso l’incontro con uno meno per il rosso ricevuto da Jesús Chacón (70’).

Hanno completato la 27ª giornata Angostura – Monagas 2-0 e Deportivo La Guaira – Hermanos Colmenárez 2-2.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)