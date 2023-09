L’economia spagnola a livelli di pre-pandemia già nel 2022

MADRID – L’economia spagnola avrebbe raggiunto i livelli di pre-pandemia già nel 2022. L’Istituto Nazionale di Statistiche ha corretto la crescita del Prodotto Interno Lordo del 2021 e del 2022. La fotografia scattata dall’ente spagnolo, ora, è un’altra. L’economia, nel 2021, sarebbe cresciuta del 6,4 per cento, nove decimi in più di quello che si pensava; e, nel 2022, del 5,8 per cento, tre decimi oltre il previsto.

Errore di calcolo? Probabile. Senza ammetterlo direttamente e con ritardo, l’Istituto Nazionale di Statistiche rettifica e colloca il Paese tra le economie che hanno registrato la maggiore crescita.

L’Ine attribuisce l’espansione dell’economia nel 2021 ad un dinamismo maggiore della domanda interna che ha esercitato pressioni sull’offerta. A favorire la crescita è stato in particolare il consumo delle famiglie e gli investimenti. L’anno successivo, invece, a trainare la crescita è stato l’export.

Il ministero dell’Economia, con un comunicato, ha spiegato che la crescita economica registrata nel 2021, e l’anno successivo, è stata il risultato dell’accavallamento di vari elementi. Tra questi, il maggior consumo privato, il miglior andamento del settore esterno, il comportamento positivo dell’industria manifatturiera.

Redazione Madrid