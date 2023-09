Futsal U20, Venezuela-Colombia 2-1: Vinotinto, le semifinali sono ad un passo!  

CARACAS – La Vinotinto di calcio a 5 Under 20 é inarrestabile! La nazionale venezuelana ottiene la terza vittoria in altrettante gare disputate nella “Conmebol Futsal Sub 20” che ha come scenario il “Polideportivo José María Vargas” a La Guaira. Nella terza giornata la vittima della corazzata vinotinto é stata la Colombia: battuta per 2-1.

Sul parquet del “Polideportivo José María Vargas” a La Guaira il primo tempo tra “Criollos” e “Cafeteros” si é chiuso a reti inviolate.

La ripresa si é aperta col botto: la Colombia passa in vantaggio con il gol di Brandon Duque. Ma la nazionale allenata da Robinson Romero non si é tirata indietro riuscendo a ribaltare la situazione grazie alle reti di Diego Domínguez e Jason García.

Nell’altra sfida del girone A, l’Argentina ha travolto per 5-0 l’Ecuador grazie alle reti di: Enzo Báez, Iván Alegre (doppietta), Emanuel Corvalín, Román Gastaldi.

Nell’ultima giornata si affronteranno Venezuela – Argentina e Colombia – Uruguay. Entrambe le sfide saranno affascinanti, le quattro squadre in campo hanno possibilitá di approdare alla prossima fase della “Conmebol Futsal Sub 20”.

Nel girone B, Brasile e Cile si qualificano per le semifinali dopo aver battuto rispettivamente Perú (15-0) e Paraguay (5-3).

Nella giornata di oggi nel girone B sono in programma: Brasile – Paraguay e Perú – Bolivia.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)