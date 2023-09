Pallacanestro: la Vinotinto femminile tra le migliori 42 al mondo

CARACAS – La Federazione Internazionale di Pallacanestro (FIBA), come accade ogni mese, ha pubblicato il nuovo ranking nella categoria femminile. Per la Vinotinto dei Canestri balzo in avanti nella graduatoria mondiale, passando dal 46º al 42º posto, mentre in quella continentale si assesta al nono posto.

L’annuncio é stato dato dalla FIBA con un comunicato stampa dove si legge che la nazionale venezuelana è passata da 147.1 punti agli attuali 180.

Nel ranking continentale, le venezuelane hanno superato nazionali come Messico ed Isole Vergini. Questo grazie ai risultati ottenuti nell’ultima edizione dell’Americup. Oltre a questo le venezuelane si sono qualificate per i Juegos Panamericanos Santiago 2023 ed il preolímpico americano verso i Giochi Olimpici Parigi 2024.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)