Il PP organizza una grande manifestazione per il 24 settembre

MADRID – Né si sa quale sarà il “format”, né dove si svolgerà. Per il momento si conosce solo quando: domenica 24 settembre, una manciata d’ore prima della data in cui Alberto Núñez Feijóo si presenterà al Congresso per chiedere la fiducia.

Tra contraddizioni e confusione, il Partito Popolare ha reo noto l’intenzione di organizzare una grande manifestazione pubblica; una manifestazione che non dia la sensazione di un partito già all’opposizione o che si convochi facendo propria la proposta dell’ex premier José María Aznar.

A dare il via ad una giornata agitata è stata Cuca Gamarra, Segretaria Generale dei popolari. Lo ha fatto invitata al programma “Espejo Público”. La numero 2 dei conservatori ha annunciato che il suo partito era impegnato nella preparazione di una “grande manifestazione” che permetta alla società di esprimere “il rifiuto di qualsiasi strumento che, al di fuori della legge”, il presidente del Governo, Pedro Sánchez, potrebbe approvare con l’obiettivo “di ottenere i voti necessari per perpetuarsi nel potere”.

Gamarra ha invitato alla mobilitazione tutti coloro “che non sono d’accordo con l’amnistia, con il referendum di autodeterminazione e con la rottura dell’uguaglianza tra gli spagnoli”.

Poco dopo, fonti vicine al candidato all’investitura precisavano che quella di domenica 24 settembre non sarebbe stata una “manifestazione”, tantomeno una “protesta” ma semplicemente di un evento aperto al pubblico in generale con Núñez Feijóo come protagonista principale. Da Genova si vuole evitare a tutti i costi l’immagine di un partito all’opposizione, quando il Congresso non ha ancora bocciato la candidatura di Núñez Feijóo.

Miguel Tellado, assai vicino al candidato dei conservatori, ha sottolineato che in strada si respira un clima contrario alle “pretese di Pedro Sánchez” di soddisfare tutte le richieste “di un profugo della giustizia”, pur di mantenersi al potere.

Tellado ha assicurato che gli spagnoli sono stanchi di “concessioni” all’indipendentismo.

L’annuncio del Partito Popolare ha provocato la reazione dei socialisti. Patxi López, portavoce del Psoe, ha suggerito che la manifestazione che organizza il Partito Popolare ha un unico obiettivo: attaccare i socialisti”.

