Ecco la frutta da mangiare prima e dopo l’allenamento

Per mantenere la salute, è fondamentale seguire un’alimentazione sana ed equilibrata in cui siano presenti tutti i macronutrienti essenziali: proteine, grassi e carboidrati. Quest’ultimo gruppo comprende vari tipi di alimenti, tra cui la frutta, che può fornire una significativa dose di energia prima e dopo l’allenamento, oltre a vitamine e minerali vitali per l’organismo.

La nutrizionista della catena di salute e benessere Gold’s Gym, Amelia De La Peña, ha spiegato che “prima dell’attività fisica, la raccomandazione è consumare carboidrati o frutta a basso indice glicemico, che non aumentano l’insulina nel sangue, perché il corpo ha bisogno di quella costante energia per coprire almeno un’ora o un’ora e mezza di allenamento”.

In questa categoria rientrano i frutti rossi: fragole, lamponi, mirtilli e ciliegie; e frutti non dolci, ma piuttosto agrumati come l’arancia, il mandarino e il pompelmo. Prima di svolgere qualsiasi attività fisica, si consigliano anche prugne, pere, mele e papaya.

La specialista ha indicato che dopo l’allenamento le esigenze del corpo cambiano, l’organismo ha bisogno di ripristinare rapidamente l’energia, recuperarsi e richiede alimenti per la sintesi proteica a livello muscolare, quindi la raccomandazione in questa fase è consumare carboidrati o frutta ad alto indice glicemico. “In questo gruppo ci sono frutti semi-dolci e dolci come melone, banana, mango, uva, cocomero, ananas e uvetta”.

Consumo moderato

La nutrizionista della catena di salute e benessere Gold’s Gym ha sottolineato che la frutta è una buona opzione per uno spuntino pre-allenamento, soprattutto se la persona non ha molto tempo per consumare un pasto più elaborato o desidera evitare la sensazione di sazietà prima dell’attività fisica.

Ha sottolineato che “la frutta fornisce zuccheri come il fruttosio e quindi deve essere presa in considerazione per i calcoli del fabbisogno calorico nella categoria degli amidi. Sono anche fonte di vitamine, minerali e altri biocomponenti necessari per i processi metabolici del corpo. Non si tratta solo delle calorie che contengono, ma dei nutrienti che forniscono all’organismo”.

Ha sottolineato che ogni persona ha obiettivi specifici come perdere peso o aumentare la massa muscolare, quindi un piano nutrizionale personalizzato aiuterà a raggiungere tali obiettivi. Nella consulenza nutrizionale individuale, come quella offerta ai membri di Gold’s Gym, lo specialista determina la quantità di porzioni di frutta e altri alimenti necessari per mantenere la salute e raggiungere i propri obiettivi.

(Fonte: Comstat Rowland Comunicaciones Estratégicas)