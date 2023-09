Luca Barbarossa ricorda Toto Cutugno: “Incredibile la sua umiltà”

“Toto aveva un po’ la sindrome del secondo arrivato ma non si rendeva conto che era primo in tutto il mondo con le sue canzoni e che era un numero uno indiscusso come autore, come cantante e come artista”.

Così la settimana scorsa, Luca Barbarossa a margine della presentazione dei palinsesti day time Rai. “Lui conservava sempre questo suo approccio, questa sua umiltà, quasi come se fosse arrivato ultimo”.

Al Festival di Sanremo del 1988 Barbarossa si piazzò terzo, dietro Cutugno ed il vincitore Massimo Ranieri. “Ricordo bene quell’edizione, Toto mi disse: ‘Secondo me, tu ce la puoi fare’ e fu un bravo profeta, perché io poi vinsi Sanremo nel 1992. La cosa incredibile è stata sempre la sua umiltà, era una persona molto affettuosa, io rispetto a lui ero più giovane e Toto, pur essendo già un veterano del Festival mi trattava sempre con grande umanità”.

E intanto Luca Barbarossa insieme al simpaticissimo Andrea Perroni approda alla quindicesima stagione di “Radio2 Social Club”. La trasmissione va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, in diretta dalle 10,35 alle 12 su Rai Radio 2 e in replica televisiva dalle 8,45 su Rai 2.

“Una delle novità – ha spiegato Andrea Perroni al nostro giornale – è che Spalletti crede di essere diventato non ct della Nazionale ma Presidente della Repubblica”.

Emilio Buttaro