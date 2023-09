Passaporti: anche a New York una linea telefonica dedicata per connazionali over 75 (audio notizia)

Anche il Consolato generale a New York ha deciso di attivare una linea telefonica dedicata ai connazionali over 75 che hanno bisogno di prenotare un appuntamento per rinnovare il passaporto.

La nuova linea telefonica è attiva, in via sperimentale, dall’inizio del mese di settembre: i connazionali che hanno più di 75 anni potranno chiamare il numero +1 (646) 897-0653 il mercoledì dalle 14.00 alle 15.00 per fissare un appuntamento per il rilascio del passaporto oppure per aggiornare la propria posizione anagrafica.