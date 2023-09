Scuola, Ocse: “La carriera dell’insegnante è poco attraente, migliorare qualità e salari”

MADRID. -Insegnanti ben qualificati e motivati sono essenziali per sistemi educativi forti, ma troppi paesi continuano a dare priorità alle classi più piccole piuttosto che migliorare la qualità degli insegnanti e rendere più attraenti le carriere degli insegnanti, soprattutto considerando che molti paesi OCSE si trovano ad affrontare una carenza di insegnanti.

Lo dice studio Ocse Education at a Glance 2023, pubblicato oggi, in cui si evince che i salari medi a livello primario sono inferiori del 13% rispetto a quelli degli altri lavoratori con istruzione terziaria. Per gli insegnanti della scuola secondaria superiore il divario è ancora del 5%. Nei paesi OCSE, i salari medi legali per gli insegnanti della scuola primaria e secondaria sono cresciuti di meno dell’1% all’anno in termini reali dal 2015.

In quasi la metà dei paesi OCSE, dove sono disponibili dati, i salari reali legali sono diminuiti. In Lussemburgo, ad esempio, i salari reali degli insegnanti della scuola secondaria superiore sono diminuiti dell’11% dal 2015 e in Ungheria il calo è stato del 7% nello stesso periodo. Secondo il rapporto, in molti paesi la situazione probabilmente peggiorerà se si tiene conto dell’inflazione degli ultimi 12 mesi.

I paesi dovrebbero aumentare le opportunità di avanzamento di carriera, ridurre il carico di lavoro amministrativo degli insegnanti, migliorare l’immagine pubblica degli insegnanti e aumentare le retribuzioni per attrarre personale docente di alta qualità.

Più in generale, spiega l’Education at a Glance 2023, migliorare l’accesso alla formazione professionale sarà fondamentale per garantire che un numero maggiore di giovani possa soddisfare la crescente domanda di lavoratori qualificati e adattarsi e trarre vantaggio dai profondi cambiamenti stimolati dalle trasformazioni verdi e digitali.

Rafforzare il ruolo dei sistemi educativi

Il 44% di tutti gli studenti della scuola secondaria superiore sono iscritti a percorsi di istruzione e formazione professionale nei paesi OCSE. Nonostante questa percentuale elevata, però, in troppi paesi i programmi professionali sono ancora visti come l’ultima risorsa. “L’Education at a Glance di quest’anno identifica le opportunità per rafforzare il ruolo dei sistemi educativi nel consentire ai giovani di avere successo e garantire pari opportunità basate sul merito.

Il numero di giovani adulti con qualifiche secondarie superiori nell’OCSE sta migliorando, passando dall’82% tra i 25 e i 34 anni nel 2015 all’86% nel 2022″, ha affermato il Segretario generale dell’OCSE Mathias Cormann. “Tuttavia, i giovani provenienti da contesti socioeconomici più svantaggiati continuano a rimanere indietro. I paesi devono concentrarsi sulla chiusura dei divari educativi e fornire maggiore sostegno agli studenti e alle scuole svantaggiate per offrire a più giovani l’opportunità di una carriera, una retribuzione e prospettive produttive”.

