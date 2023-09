Russia, il Cremlino conferma: ci sarà l’incontro Putin-Kim

MADRID. – Il leader nordcoreano Kim Jong-un si recherà in visita ufficiale in Russia, ha riferito il servizio stampa del Cremlino, confermando ufficialmente quanto già era trapelato grazie ai media sudcoreani. “Su invito del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, il presidente degli Affari di Stato della Repubblica popolare democratica di Corea Kim Jong-un si recherà nei prossimi giorni in visita ufficiale nella Federazione Russa”, si legge in una nota stampa.

Secondo il portavoce presidenziale Dmitri Peskov, durante la visita di Kim Jong-un sono previsti negoziati tra le delegazioni dei due paesi e, se necessario, un incontro personale con Vladimir Putin.

Mosca: “Attualmente il dialogo con l’Occidente è impossibile”

Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha dichiarato questa mattina che allo stato attuale “non esistono canali diretti per il dialogo con l”Occidente collettivo'” e che “questo dialogo ora è inutile, perché nessuno è pronto ad accettare qualsivoglia argomento. C’è una certa carenza di leader che siano pronti a scavalcare il sistema di comando stabilito nel sistema dell’Alleanza del Nord Atlantico”, ha detto Peskov in un’intervista a RBC.

“Anche se restano alcuni che mantengono la sobrietà politica, purtroppo sono pochi… Speriamo che col tempo si creino le condizioni per riprendere il dialogo”, ha detto aggiungendo che nella fase attuale, “non ci sono i prerequisiti per un processo negoziale sull’Ucraina. Kiev non mostra nessun interessa nella ripresa delle trattative anche se Putin ha ripetutamente parlato della disponibilità della Russia al riguardo”.

(Redazione/9colonne)