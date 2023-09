L’ambasciatore Buccino e il Console Manzitti ricordano in Spagna i caduti della corazzata Roma

BARCELLONA.- Sono trascorsi 80 anni da quel tragico 9 settembre del 1943 in cui la corazzata Roma, orgoglio della Regia Marina, che aveva a bordo 1393 marinai e Carlo Bergamini, Comandante delle Forze Navali da Battaglia, fu affondata da bombe tedesche.

Ben 765 militari, compreso il comandante Bergamini, furono uccisi e 628 rimasero gravemente feriti.

Trasportati a Mahon, capitale dell’isola Minorca, i superstiti furono accolti con grande solidarietà umana dagli spagnoli che anno dopo anno commemorano quel triste momento.

Il nostro Ambasciatore Giuseppe Buccino Grimaldi e il Console Generale d’Italia a Barcellona hanno partecipato ad una emotiva cerimonia per commemorare i militari morti e feriti e per celebrare un momento di grande fratellanza tra l’Italia e la Spagna.

“È doveroso ricordare i tanti militari che persero la vita quel giorno e nei mesi successivi e la grande amicizia della popolazione di Minorca. Grazie a Mario Cappa per tenere vivo il ricordo di una tragedia che fu seguita da nobilissimi esempi di solidarietà”, ha detto l’Ambasciatore Buccino.

Nei mesi scorsi una delegazione della città di Mahon guidata da Luis Alejandro Sintes, ex capo di Stato Maggiore dell’Esercito spagnolo e da Mario Cappa, ex operatore cinematografico, appassionato velista e personaggio di spicco della nostra comunità, ha fatto visita alla città di Porto Torres per presentare il progetto di un Museo a Minorca dedicato alla corazzata Roma e al suo affondamento.

In quell’occasione il sindaco Massimo Mulas ha detto: “Quest’anno ricorre l’80esimo anniversario di questa tragedia e sarà l’occasione per rinsaldare il legame con le comunità accomunate dall’evento: per questo con le città di Viareggio e Mahon nei prossimi mesi stipuleremo un Patto di amicizia nel nome dei Caduti della Corazzata. Un modo per promuovere la memoria ma anche per lanciare un messaggio forte contro ogni guerra”.

Redazione Madrid