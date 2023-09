G20, Meloni vede Sunak: avanti insieme sull’Ucraina e sull’Africa

MADRID. – Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi un lungo e cordiale incontro con il Primo Ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, incentrato sulla preparazione del Vertice G20 di domani e dopodomani, sulla priorità del continuo sostegno all’Ucraina con l’impegno a fornire garanzie di sicurezza e sull’urgenza di assicurare una risposta efficace e globale alle principali sfide delle nostre società, compresa quella dell’intelligenza artificiale.

I due Capi di Governo hanno inoltre concordato sull’esigenza di guardare agli sforzi congiunti necessari allo sviluppo dell’Africa come un’opportunità condivisa, anche rispetto al disumano traffico di persone che specula sui flussi migratori.

Nel corso del vertice delle 20 potenze mondiali, organizzato in questa edizione dall’India di Narendra Modi, proprio Ucraina e Africa saranno due dossier principali, con Sunak che alla stampa locale ha spiegato che nonostante le sue origini indiane, non spetterà a lui “stabilire la posizione dell’India sull’Ucraina”, in riferimento al fatto che quelli di Delhi è uno dei governi che non ha mai condannato chiaramente l’invasione russa.

Proprio il file Ucraina è quello su cui la bozza d’intesa, già stilata, è ancora in alto mare, causa l’irrigidimento della posizione soprattutto della Cina: alla vigilia viene considerato difficile trovare una intesa unanime su questo punto, come invece era avvenuto a Bali.

Quanto a Giorgia Meloni, la premier italiana nel corso di questa due giorni avrà sicuramente altri incontri bilaterali, tra cui proprio quello con Narendra Modi e con il cinese Li Qiang. “con cui si continua il dialogo avviato con il residente cinese Xi Jinping l’anno scorso al G20 di Bali e nei giorni scorsi con la visita del ministro degli Esteri Antonio Tajani.

In agenda anche un importante faccia a faccia con il sud-coreano Yoon Suk Yeol, con il quale Meloni parlerà del delicato tema dei microchip, di cui Seul è grande esportatore e di cui l’Europa ha estremo bisogno.