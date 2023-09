Riparte “La vita in diretta”

Il programma ripartirà dal suo rinnovato formato che ne ha fatto una trasmissione sempre più seguita nel pomeriggio televisivo. “La Vita in diretta” con alla guida Alberto Matano è giunta alla quinta edizione.

“L’emozione è sempre quella del primo giorno così come l’energia e la carica” – ci ha spiegato l’apprezzato giornalista a margine della presentazione dei palinsesti day time Rai. “Sono passati quattro anni, stiamo per iniziare la quinta edizione e mi sembra ieri. Siamo pronti a ritornare e ringrazio il pubblico che ci segue dal mondo, so che si sono gli appuntamenti quotidiani a seconda dei fusi orari e quindi saluto gli italiani all’estero che vedono ‘La Vita in diretta’. Cerchiamo di farli sentire a casa raccontando quello che succede nel nostro Paese così lontano ma al tempo stesso così vicino a loro”.

Per Matano e tutta la redazione del programma aumentano gli ascolti ma aumentano anche le responsabilità. “Il fatto che il pubblico abbia scelto ‘La vita in diretta’ per noi è un grande incoraggiamento e un grande regalo ma anche una responsabilità immensa”.

E sull’avvicendamento tra Myrta Merlino e Barbara D’Urso nel pomeriggio di Mediaset aggiunge: “Sono due grandi professioniste entrambe. Devo dire che quando abbiamo cominciato, il competitor vinceva da anni, adesso abbiamo avuto due stagioni in cui ‘La Vita in diretta’ è il programma leader e quindi saremo in sfida ma sempre con reciproco rispetto e correttezza”.

L’appuntamento è per lunedì 11 settembre alle 17,05 su Rai 1.

Emilio Buttaro