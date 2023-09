Europei di Volley, domani a Bari gli ottavi di finale: l’Italia sfida la Macedonia del Nord

MADRID. – Tutto procede per il meglio. La Nazionale italiana maschile di Pallavolo viaggia con passo spedito ai Campionati Europei di Volley. La sensazione è che, quando i ragazzi di Fefè De Giorgi decidono di premere sull’acceleratore, non ce ne sia per nessuno.

Ma, siccome le insidie sono sempre dietro l’angolo, ecco che è opportuno diffidare della Macedonia del Nord, prossima avversaria degli Azzurri domani a Bari, per gli ottavi di finale a gara secca della competizione continentale.

Certo che l’Italia si avvicina all’impegno attesissimo di domani con il morale a mille: mercoledì scorso si è sbarazzata anche di un’ostica Germania, vincendo la quinta gara di fila nel girone eliminatorio di questo Europeo 2023. Ad Ancona, gli azzurri hanno fatto fuori i tedeschi 3-2 (25-22, 23-25, 25-22, 14-25, 15-12), chiudendo a punteggio pieno la pool A con 15 punti. Per la prima volta dall’inizio della competizione, la formazione di Fefè De Giorgi ha ceduto due set agli avversari, confermando tuttavia una potenzialità molto grande.

Al PalaFlorio scattano gli ottavi: azzurri domani contro la Macedonia del Nord

Da ieri la comitiva azzurra si è trasferita a Bari dove, come detto, affronterà domani alle ore 18,00 (al PalaFlorio) la Macedonia del Nord, in un curioso doppio confronto che vedrà volley e calcio opposti ai macedoni nel giro di poche ore. Si preannuncia uno straordinario spettacolo nel capoluogo pugliese, con i tifosi azzurri che, come sempre, offriranno il loro tifo incessante, nel tentativo di accompagnare l’Italvolley ai quarti di finale. Eventualità che consentirebbe all’Italia di affrontare la vincente del confronto fra Olanda e Germania.

Sul fronte della formazione anti-Macedonia, il coach salentino De Giorgi sembra intenzionato a confermare quello che in questi giorni è stato ribattezzato “il sei più uno base”, ovvero la presenza in campo di Giannelli palleggiatore, Romanò opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori, Russo e Galassi centrali e Balaso libero.

Gli Azzurri del volley affrontano questo Europeo da campioni in carica, avendo trionfato anche nella passata edizione della competizione. Logico che tutti si attendano molto dai ragazzi italiani, in attesa delle Final Four di Roma, dove l’immenso pubblico capitolino sarebbe pronto a riservare a questa Nazionale un’accoglienza degna della curva sud.

Il CT De Giorgi: “Consapevoli di essere competitivi“

Intanto il Commissario Tecnico Fefè De Giorgi ha parlato al sito della Federazione Italiana Pallavolo: “Fino ad ora è stato un percorso in cui la nostra gente ha risposto alla grande e adesso, nella mia terra, sarà sicuramente la stesa cosa – ha dichiarato De Giorgi – Ora siamo pronti per giocarci le partite da dentro o fuori: oggi studieremo la Macedonia del Nord e capiremo di più sulla nostra avversaria.

Tutte le squadre arrivate agli ottavi hanno sicuramente grandi qualità. Fino ad ora abbiamo vissuto una festa della pallavolo impressionante, con grande coinvolgimento. Dal punto di vista tecnico, abbiamo cercato di coinvolgere tutti i ragazzi nelle varie situazioni – ha aggiunto il coach azzurro – l’ultima partita con la Germania è stata tosta, anche se, senza valore per la classifica, abbiamo deciso di non mollare con la partecipazione di diversi giocatori.

Abbiamo cancellato ciò che è stato il passato, stiamo affrontando questo Europeo con la consapevolezza di essere una squadra competitiva ma senza pensare al passato, ci sono diverse squadre che puntano alla medaglia, cercheremo di giocarci le nostre opportunità”.

(Redazione/9colonne)