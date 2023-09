Golf: gli italo-venezuelani Saraceni e Perazzo parteciperanno nei “Juegos Panamericanos”

CARACAS – Gli italo-venezuelani Claudia Perazzo e Rocco Saraceni sono stati inseriti nella lista dei convocati della nazionale di golf per i Juegos Panamericanos Santiago 2023. La notizia é stata resa nota dalla Federación Venezolana de Golf con un comunicato stampa. Oltre ai due italo-venezuelani ci saranno Vanessa Gilly e Virgilio Paz.

Il torneo di golf dei Juegos Panamericanos si disputerà sul green del “Price Of Walles Country Club” di Santiago del Cile tra il 2 e 5 novembre,

Rafael Barrios De Jongh, presidente della FVG, spiega nel comunicato che per essere preso in considerazione un giocatore dev’essere dentro il top 2000 dell’ Official World Golf Ranking o nel World Amateur Golf Ranking.

“Siamo molto contenti di annunciare la nostra squadra per i Juegos Panamericanos. In squadra ci sono i migliori golfisti del Venezuela e siamo sicuri che rappresenteranno con onore il nostro paese” spiega Barrios nel comunicato stampa.

L’italo-venezuelana Claudia Perazzo é campionessa dell’Abierto de Venezuela ed ha una vasta esperienza internazionale. Durante il 2023, Perazzo ha vinto tre titoli nazionali. Grazie alla sua prestazione, la golfista italo-venezuelana é al 378º posto nel ranking mondiale.

Dal canto suo, Vanessa Gilly, é una delle golfiste elite del Venezuela. Gilly ha partecipazioni a tornei nazionali ed internazionali. Fa parte della squadra di golf della University Tennessee ed é nel 304º posto del ranking mondiale.

L’italo-venezuelano Rocco Saraceni é al 658º posto del ranking e vuole mostrare il suo talento in Cile per portare il piú alto possibile i colori del Venezuela.

Infine Virgilio Paz é uno dei piú esperti, lo dimostrano i suoi numeri con presenze non solo in tornei nazionali, ma anche internazionali. Grazie alle sue prestazioni é al 339º posto del ranking mondiale.

I Juegos Panamericanos sono l’evento clou del continente americano, si disputeranno a Santiago del Cile tra il 20 ottobre ed il 5 novembre 2023. Molte delle discipline assegneranno posti per i Giochi Olimpici Parigi 2024.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)