Calcio, ecco i 30 candidati al Pallone d’oro 2023. Sfida Messi-Haaland, Barella unico italiano

MADRID. – Lionel Messi ed Erling Haaland guidano la lista dei 30 giocatori candidati al Pallone d’Oro 2023. Ieri la rivista France Football ha annunciato i nomi dei potenziali vincitori, in cui è presente un solo italiano, l’interista Niccolò Barella.

Il mondiale di Messi e il treble di Haaland

Per Messi – campione del mondo in carica e grande escluso dalle nomination nella scorsa edizione – potrebbe essere l’ottava vittoria in carriera, prendendo così il largo su Cristiano Ronaldo, fermo a cinque successi e non presente nella shortlist per la prima volta dal 2003.

Nella sfida all’ambito premio – il cui vincitore sarà annunciato il 30 ottobre al Theatre du Chatelet di Parigi – la Pulce dovrà vedersela con Haaland. L’attaccante norvegese ha segnato 52 gol in 53 partite in tutte le competizioni e il suo Manchester City ha conquistato il “treble”, cioè i titoli di Premier League, FA Cup e Champions League. Il 23enne ha battuto il record di gol in una sola stagione della Premier League con 36 reti al suo esordio in Inghilterra.

Messi, come detto, ha dalla sua la Coppa del Mondo 2022, vinta finalmente a dicembre scorso al quinto tentativo. A livello di club, invece, il giocatore oggi all’Inter Miami ha avuto un anno misto: ha faticato al Paris Saint-Germain, uscendo agli ottavi di finale di Champions League ma conquistando la Ligue 1, undicesima volta per il club parigino.

Conclusa la sua permanenza in Francia quest’estate, ha firmato a parametro zero con Inter Miami a parametro zero, dove ha avuto un impatto immediato, aiutando la franchigia a vincere la Coppa delle Leghe e diventando il primo giocatore della MLS candidato al Pallone d’oro.

Barella e la Serie A

Guardando la lista dei trenta giocatori selezionati, i calciatori di Manchester City e Argentina sono autentici dominatori: sette i giocatori del club guidato da Guardiola (De Bruyne, Gvardiol, Bernardo Silva, Ruben Dias, Gundogan, Alvarez, Rodri e appunto Haaland) e tre i compagni di nazionale di Messi (lo stesso Alvarez, Lautaro Martinez e Emiliano Martinez).

E l’Italia? L’unico giocatore azzurro candidato è Niccolò Barella, che con l’Inter ha giocato la finale della scorsa Champions League. Presenti in totale sei calciatori che hanno giocato o giocano in Serie A: i già menzionati interisti Lautaro Martinez e Barella, il loro ormai ex compagno di squadra Onana (ora al Manchester United) e i tre napoletani Kvaratskhelia, Osimhen e Kim Min-Jae, quest’anno al Bayern Monaco.

