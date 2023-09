Brandizzo, minuto silenzio in aula Camera per vittime incidente

ROMA. – “Esprimo profondo cordoglio e sentite condoglianze alle famiglie delle vittime” dell’incidente nella staizone ferroviaria di Brandizzo e “auspico che venga fatta chiarezza sulle cause e sulle responsabilità di questa tragedia.

La dinamica dell’incidente naturalmente è al vaglio degli inquirenti, ma quanto accaduto impone a tutte le istituzioni di mettere ancora di più al centro dell’attenzione il tema della sicurezza sul lavoro e adottare ogni iniziativa per evitare che tragedie come quella di Brandizzo non si ripetano”. Lo ha affermato la vicepresidente della Camera Anna Ascani, presidente di turno di Montecitorio, dando il via alla commemorazione in Aula delle vittime dell’incidente di Brandizzo.

“Faccio mie le parole del presidente Mattarella: morire sul lavoro è un oltraggio ai valori della convivenza, il lavoro è fonte di vita e dignità, non può e non deve tramutarsi in strumento di morte. Nell’esprimere a nome mio e di tutta l’assemblea un comosso omaggio alle vittime invito l’assemblea a osservare un munito di silenzio”, ha concluso Ascani.

(Sam/askanews)