Apple, Cina vieta uso iPhone a funzionari agenzie del governo

NEW YOK.- La Cina ha ordinato ai funzionari delle agenzie governative centrali di non utilizzare iPhone e altri dispositivi di marca straniera per lavorare o usarli in ufficio. La notizia data in esclusiva dal Wall Street Journal rivela restrizioni più consistenti di quelle precedentemente imposte dal governo di Pechino sull’uso di tecnologia straniera.

Secondo le fonti consultate dal quotidiano finanziario, i dipendenti hanno ricevuto istruzioni a riguardo dai loro superiori in gruppi di chat o in riunioni sul posto di lavoro. La decisione di Pechino intende garantire la sicurezza informatica e limitare i flussi di informazioni sensibili al di fuori dei confini del Paese. La restrizione rispecchia divieti simili messi in atto negli Stati Uniti contro la Huawei e i funzionari che utilizzano TikTok.

La mossa di Pechino potrebbe avere un effetto dissuasivo per i marchi stranieri in Cina, inclusa Apple, che domina il mercato degli smartphone di fascia alta nel paese, da cui arriva il 19% delle sue entrate complessive. Nel 2021, il governo cinese aveva già limitato l’uso dei veicoli Tesla da parte del personale militare e dei dipendenti di importanti aziende statali.

(AAA/Mal/askanews)