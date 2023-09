Mondiali di Basket, l’Italia torna in campo domani contro la Lettonia per il 5°posto 

MADRID. – La netta sconfitta nei quarti di finale contro il Team USA di ieri non fa calare il sipario sull’avventura italiana ai Campionati Mondiali di Basket. Per i ragazzi di Pozzecco neppure il tempo di metabolizzare la debacle contro gli americani che ecco subito la sfida di domani contro la Lettonia alla Mall of Asia Arena di Manila (Filippine), valida per mantenere viva la speranza, almeno, di un piazzamento al quinto posto.

Alla caccia del quinto posto: domani sfida alla Lettonia

Se così fosse, sarebbe il miglior risultato azzurro dal lontano 1978. Insomma, ce n’è quanto basta per aspettarsi dall’Italia un impegno serio, che possa in parte “vendicare” la sconfitta molto netta patita contro gli Usa (100-63) e che ha messo la parola fine alla possibilità italiana di competere per vincere il Mondiale.

Ecco dunque l’impegno di domani alle ore 10.45 italiane, quando la Nazionale azzurra affronterà la Lettonia nel match valido per le semifinali dal quinto all’ottavo posto, piazzamenti che verranno poi definiti con le finali di sabato 9 settembre. Intanto, l’ultimo quarto di finale della FIBA World Cup 2023 di oggi a Manila ha espresso il suo responso: sarà la Germania ad affrontare il Team USA venerdì prossimo, in quella che si preannuncia una semifinale molto interessante sul piano tecnico ed agonistico.

Pozzecco contro Banchi: sfida tra italiani in panchina

L’Italia di Pozzecco intanto pensa alla sfida di domani contro l’altro allenatore italiano in terra filippina: si tratta di Luca Banchi, che alla guida della Lettonia sta facendo molto bene ed ha dovuto cedere di misura ai tedeschi solo nel finale (81-79), al termine di una gara bella e palpitante, una delle migliori viste fin qui nella rassegna filippina. Per la Lettonia questa è la prima partecipazione ad un Mondiale.

Come già accennato, per l’Italbasket sarà comunque la partita dell’orgoglio ferito, ora che la consistente presenza di squadre europee nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali ha già sancito l’impossibilità per l’Italia di staccare il pass per le Olimpiadi in programma il prossimo anno.

Per i Pozzecco-boys vi sarà comunque la possibilità di continuare il sogno olimpico attraverso la partecipazione al torneo Preolimpico: “Abbiamo avuto la sfortuna di incontrare il Team USA dopo la sconfitta con la Lituania – ha sottolineato il coach azzurro alla vigilia della gara contro la Lettonia – ed ora siamo amareggiati: ma questa Italia ha un futuro e dobbiamo esserne orgogliosi. Contro la Lettonia lotteremo come sempre”. Insomma, comunque vada, è già un successo.

(Redazione/9colonne)