Formula1, Leclerc: “Darò di tutto per un podio a Monza”

ROMA. – “Darò di tutto per un podio a Monza”. Charles Leclerc ribadisce nel giovedì di Monza quelle che sono le sue intenzioni per il GP di casa della Ferrari. “È una gara diversa dalle altre – spiega in conferenza il monegasco – guidare la Ferrari è un privilegio e l`affetto c`è ovunque, ma qui è ancora più forte. Speriamo di ottenere un buon risultato. Il GP precedente? A Zandvoort abbiamo imparato molto, soprattutto sull`ala.

Abbiamo provato varie soluzioni in termini di assetto e ottenuto delle conferme. La situazione è chiara su ciò che ci manca, la macchina è imprevedibile e a volte dura da guidare con cambi di bilanciamento. E su questo dobbiamo continuare a lavorare. Non è una pista come Spa, ma Monza ha delle caratteristiche simili e speriamo di poter lottare per il podio. Darò tutto”.

Sogna in grande anche Sergio Perez, che da un lato esalta le doti del fenomenale compagno di squadra Verstappen (“Va sempre al massimo”) e dall’altro spera in uno sgambetto su una pista dove in passato ha fatto bene: “Questa pista offre l`opportunità di essere molto veloci, è molto diversa da quelle affrontate in precedenza. Ho molta fiducia per la gara e spero in un weekend lineare e in un`ottima qualifica”.

E poi Lewis Hamilton, fresco di rinnovo con la Mercedes e che lancia una nuova sfida: “Se sono ancora qui è per tornare a vincere il Mondiale”.

(Adx/askanews)