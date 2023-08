Ucraina, missili su Kiev: “E’ il peggior attacco dalla scorsa primavera”

MADRID. – Le forze russe hanno attaccato Kiev con droni e missili, uccidendo due persone e ferendone una terza: lo ha riferito il capo dell’amministrazione militare della città di Kiev Serhii Popko, come riporta The Kyiv Independent, giornale online ucraino.

“Popko ha detto che due persone sono morte dopo che i detriti sono caduti su un edificio commerciale nel distretto di Shevchenkivskyi. Anche una donna di 24 anni è stata ricoverata in ospedale a causa di ferite causate da schegge di vetro, ha riferito il sindaco di Kiev Vitalii Klitschko”.

“Kiev non subiva un attacco così potente dalla primavera”, ha sottolineato Popko. I detriti sono caduti su edifici non residenziali nei distretti Darnytskyi e Shevchenkivskyi, provocando lo scoppio di incendi in entrambi i siti. Non sono stati segnalati altri incidenti. I vigili del fuoco e altri operatori di emergenza stanno ancora operando nei luoghi dell’attacco e il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha fatto sapere che ci sono incendi in un’area aperta del distretto di Shevchenkivskyi.

Due morti e tre feriti

Le forze russe hanno attaccato durante la notte la capitale dell’Ucraina con droni e missili, uccidendo due persone e ferendone tre: lo ha riferito l’amministrazione militare della città di Kiev, come si legge su The Kyiv Independent, giornale online ucraino.

“Secondo l’amministrazione sono morte due guardie di sicurezza di 26 e 36 anni. Sono stati uccisi quando i detriti hanno provocato un incendio in un edificio commerciale nel distretto di Shevchenkivskyi”. “Il Servizio statale di emergenza ha riferito che 97 operatori dei servizi di emergenza sono stati dispiegati per spegnere gli incendi causati dai detriti caduti sui distretti di Darnytskyi e Shevchenkivskyi.

Fuori città, 35 operatori dei servizi di emergenza sono stati dispiegati nei distretti di Fastiv e Bucha dell’Oblast di Kiev a causa degli incendi causati dalla caduta di detriti. Sono rimasti feriti una donna di 69 anni, un uomo di 43 anni e un uomo di 49 anni. Il Ministero degli Interni ha riferito che i detriti hanno provocato un incendio nel cimitero locale e danneggiato sei case”. La difesa aerea ha abbattuto più di 20 droni e missili, ha riferito Popko.

Abbattuti 15 droni russi su 16

La Russia ha lanciato ieri sera 16 droni da combattimento e 28 missili da crociera contro l’Ucraina: lo ha riferito l’aeronautica ucraina, secondo la quale difesa aerea ucraina ha distrutto 15 dei 16 droni e tutti i 28 missili Kh-101, Kh-55 e Kh-555. I droni e i missili sono stati abbattuti sopra le oblast di Kiev, Cherkasy, Odessa, Mykolaiv e Zhytomyr, ha detto l’aeronautica.

I detriti di un drone distrutto dalla difesa aerea hanno danneggiato le infrastrutture di Zhytomyr, compreso un binario ferroviario, secondo il governatore Vitalii Bunechko. Le autorità nelle regioni di Cherkasy, Odessa, Mykolaiv e Zhytomyr hanno riferito che non ci sono state vittime.

