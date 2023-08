MotoGp, Bagnaia: “Spero in un fine settimana perfetto a Barcellona”

ROMA. – Reduce da un fine settimana perfetto in Austria, che lo ha visto ottenere pole e vittoria sia nella Sprint Race che nel GP della domenica, Francesco Bagnaia arriva in Spagna fiducioso di poter mantenere l`attuale trend positivo.

Il pilota di Chivasso proverà a consolidare ulteriormente il suo primato in Campionato, che lo vede attualmente al comando della classifica generale con 62 punti di vantaggio su Jorge Martín (Pramac Racing Team) e 68 su Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team).

“Sono contento di tornare a correre al Montmelò – dice il centauro Ducati – Lo scorso anno avremmo potuto fare una bella gara, ma sono stato coinvolto in una caduta alla prima curva e costretto poi al ritiro. Dopo il fine settimana perfetto in Austria, abbiamo tutti i presupposti per poter fare bene anche qui: il feeling con la moto è ottimo e la mia squadra sta lavorando davvero bene dandomi sempre ciò che chiedo e mettendomi nelle condizioni di essere competitivo. Vediamo come sarà il meteo, ma in ogni caso siamo pronti ad affrontare il fine settimana in qualsiasi condizione”.

(Adx/ASKANEWS)