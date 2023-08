Lazio, De Angelis si dimette. Rocca: “Grazie per il senso di responsabilità”

MADRID. – Alla fine, Marcello De Angelis si è dimesso da capo della comunicazione istituzionale della Regione Lazio. Dopo le polemiche nate nelle scorse settimane in seguito alle posizioni espresse sulla strage di Bologna del 2 agosto 1980, se ne erano accese di nuove, legate a una canzone dal sapore antisemita scritta in gioventù dall’ex militante di estrema destra.

“Lo ringrazio per il prezioso lavoro svolto finora e per il senso di responsabilità dimostrato” dichiara il governatore Francesco Rocca, che aggiunge: “Così come ha la mia gratitudine per aver messo al riparo l’istituzione che presiedo dalle inaccettabili strumentalizzazioni di queste settimane, pagando il prezzo per una canzone scritta 45 anni fa e rispetto alla quale ha manifestato pubblicamente tutto il suo imbarazzo e orrore. Testo, peraltro, già noto quando in passato aveva ricoperto ruoli come quello di parlamentare e direttore di testate”.

Rocca, infine, puntualizza: “Posso testimoniare in prima persona l’evoluzione della personalità di De Angelis Un percorso di maturazione, di autoconsapevolezza e di trasformazione interiore. Sicuramente tutto questo non può cancellare il suo passato, ma ha forgiato e continuerà a formare il suo presente e il suo futuro”.

Le reazioni

“Prendo atto delle dimissioni, un atto dovuto che andava fatto prima per evitare di gettare discredito sulla istituzione regionale. Mi auguro che chi esce dalla porta non rientri dalla finestra” scrive sui social il consigliere della Regione Lazio di Azione, Alessio D’Amato, sfidante di Rocca alle ultime elezioni.

“È un bel giorno. Si è dimesso Marcello De Angelis, il responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio che aveva negato la matrice fascista della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Abbiamo fatto bene a mobilitarci per ottenere le sue dimissioni” scrive sui social Sandro Ruotolo della segreteria del Partito democratico.

Il leader dei Verdi, Angelo Bonelli, invece sottolinea: “Bene che De Angelis si sia dimesso da capo comunicazione Regione Lazio, male che Francesco Rocca continui a giustificarlo e non abbia deciso lui di revocare incarico. Gravissimo il silenzio di Giorgia Meloni”.

(Redazione/9colonne)