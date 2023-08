Mostra di Venezia al via, con sei italiani in gara e poca Hollywood

MILANO. – L`ottantesima edizione della Mostra Internazionale d`Arte Cinematografica di Venezia si apre con l`Italia in prima fila, grazie a sei film in concorso, e un tappeto rosso su cui vedremo poche star americane a causa dello sciopero in corso a Hollywood. Mercoledì 30 la grande apertura con “la” star del nostro cinema, Pierfrancesco Favino, protagonista del film di Edoardo De Angelis “Comandante”, e la consegna del Leone d`oro a Liliana Cavani, che quest`anno fuori concorso presenta “L`ordine del tempo”.

Grande attesa c`è per “Io capitano” di Matteo Garrone, che ripercorre l`odissea di due ragazzi senegalesi che sognano di arrivare in Italia, e per il nuovo film di Saverio Costanzo, “Finalmente l`alba”, ambientato negli anni Cinquanta a Cinecittà, vista da una ragazza che si avvicina per la prima volta al cinema. Favino è protagonista di un altro film italiano in concorso, “Adagio” di Stefano Sollima, Pietro Castellitto è in gara per il Leone d`oro con il suo secondo film da regista, “Enea”, e Giorgio Diritti con “Lubo”.

A causa dello sciopero che impedisce agli attori di Hollywood di promuovere i film, a Venezia non ci sarà Bradley Cooper, di cui verrà presentato in concorso “Maestro”, sulla vita di Leonard Bernstein, mentre ci saranno i registi Sofia Coppola per il film sulla moglie di Elvis Presley, “Priscilla”, e Michael Mann per il film sul grande Enzo, “Ferrari”, insieme ai protagonisti Adam Driver e Penelope Cruz. Oltre a Driver la star americana più attesa è Jessica Chastain, protagonista di “Memory” di Michel Franco: i due attori hanno avuto una deroga dal sindacato perché protagonisti di film indipendenti.

I cinefili non vedono l`ora di scoprire in concorso il nuovo film di Yorgos Lanthimos “Povere creature”, quello di David Fincher “The Killer”, e “El Conde”, in cui Pablo Larrain presenta Pinochet sotto forma di vampiro. La pattuglia dei francesi è guidata da Luc Besson con “Dogman”, mentre Léa Seydoux accompagnerà il film di Betrand Bonello “La bête”. Intanto i film di due grandi vecchi fuori concorso, Roman Polanski e Woody Allen, “The Palace” e “Coup de Chance”, sono già attesi in sala dal pubblico italiano a settembre.

(Pmz/askanews)