Calo popolazione in Cina: c’è chi s’inventa premio per sposa giovane

ROMA. – La Cina si trova ad affrontare una grave crisi demografica e, per questo, le autorità del paese provano a inventare anche provvedimenti un po’ creativi per cercare di incentivare la natalità. Una contea in una delle province più ricche ha istituito un premio in denaro per le coppie in cui la sposa ha 25 anni o meno. Lo racconta oggi il South China Morning Post.

La contea di Changshan, nella provincia occidentale dello Zhejiang, ha annunciato la scorsa settimana che le coppie che contraggono matrimonio riceveranno 1.000 yuan (127 euro) in contanti se la sposa avrà 25 anni o meno. In Cina, l`età legale per il matrimonio è di 22 anni per gli uomini e 20 per le donne.

Fino all`abolizione della politica del figlio unico nel 2016, il governo cinese promuoveva matrimoni tardivi e nascite tardive, nonché nascite migliori e meno numerose, come parte della sua politica di pianificazione familiare.

L`anno scorso, le registrazioni dei matrimoni in Cina sono scese a 6,83 milioni, segnando il nono calo annuale consecutivo e il livello più basso dalla fine degli anni `70.

Ad aprile, un distretto della città di Shaoxing nello Zhejiang ha lanciato un elenco di politiche per favorire la natalità, inclusa l`offerta di un pacchetto regalo del valore di 1.000 yuan agli sposi, sebbene non fosse specificato alcun limite di età.

A Xian, durante la Festa Qixi che è praticamente il San Valentino cinese, molti hanno ricevuto messaggi di testo dalla Commissione sanitaria locale con l’invito a “sposarsi e partorire ad un’età appropriata” per “portare avanti l`eredità cinese e condividere la responsabilità del ringiovanimento nazionale”.

L`anno scorso la popolazione cinese si è ridotta di 850mila, scendendo a 1,4118 miliardi. Per la prima volta dal 1961 ha registrato un calo. I nuovi nati sono stati soltanto 9,56 milioni, segnando un calo del 9,98% rispetto ai 10,62 milioni del 2021.

Ad aprile le Nazioni Unite avevano dichiarato che l`India era sul punto di superare la Cina come paese più popoloso del mondo.

Per alcuni demografi lo è già.

