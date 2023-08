Dopo il caldo il maltempo colpisce la Spagna

MADRID.- Il cambio climatico sta castigando duramente l’Europa. In Spagna giornate di caldo record sono state seguite da violenti temporali che hanno colpito le isole Baleari, la Catalogna e la comunità di Valencia. Le raffiche di vento e la pioggia hanno causato smottamenti, alluvioni, incidenti dovuti alla caduta di rami ed alberi, blocco di voli e vari feriti.

A Maiorca una nave da crociera di 300 metri attraccata al molo ha rotto gli ormeggi ed è andata a sbattere contro una petroliera ferma anch’essa nel porto senza per fortuna provocare perdita di petrolio né danni a persone.

Ad Ibiza un traghetto che avrebbe dovuto imbarcare 750 passeggeri per effettuare la rotta Ibiza-Valencia, arrivando al porto è andato a sbattere contro il molo causando un danno allo scafo, per fortuna non troppo grave.

Il maltempo ha castigato praticamente tutto il paese, le temperature sono scese verticalmente e di colpo.

Nelle settimane precedenti il caldo soffocante ha raggiunto livelli record e gli incendi una volta ancora, anche se meno dell’anno scorso, hanno cancellato ettari di terreno soprattutto a Tenerife. Secondo l’EFFIS (European Forest Fire Information System) l’incendio di Tenerife è stato molto grave e in totale la Spagna ha perso quasi 88mila ettari di terreno a causa del fuoco.

In gran parte del paese prosegue l’allarme per il maltempo che si prevede continuerà ad abbattersi sul nordest del paese e sulle isole.