Ocse, lieve rallentamento crescita a +0,4% in secondo trimestre

ROMA.- La crescita del PIL dell`OCSE rallenta leggermente nel secondo trimestre del 2023 Secondo le stime provvisorie, il prodotto interno lordo (PIL) nell`OCSE è aumentato dello 0,4% su base trimestrale nel secondo trimestre del 2023, leggermente in calo rispetto alla crescita dello 0,5% del trimestre precedente. Ciò estende il modello costante di crescita moderata osservato dal primo trimestre del 2022.

Nel G7, la crescita del PIL su base trimestrale – informa una nota dell’Organizzazione di Parigi – è aumentata leggermente allo 0,5% nel secondo trimestre del 2023, rispetto allo 0,4% nel primo trimestre. Ciò riflette un quadro contrastante tra i paesi del G7. Da un lato, la crescita del PIL è aumentata notevolmente in Giappone (all`1,5% nel secondo trimestre del 2023, rispetto allo 0,9% nel primo trimestre) e in Francia (allo 0,5%, rispetto allo 0,1%).

Anche la crescita ha accelerato, anche se in modo più marginale, negli Stati Uniti e nel Regno Unito (allo 0,6% e allo 0,2% nel secondo trimestre, rispettivamente, rispetto allo 0,5% e allo 0,1% nel primo trimestre). D`altro canto, il PIL in Italia si è contratto nel secondo trimestre del 2023 (meno 0,3%) dopo una crescita dello 0,6% nel primo trimestre. La crescita ha rallentato anche in Canada (allo 0,3% nel secondo trimestre, rispetto allo 0,8% nel primo trimestre). La crescita è stata piatta in Germania nel secondo trimestre, dopo la contrazione nei due trimestri precedenti.

Diversi paesi del G7 hanno pubblicato i dettagli dei principali fattori che determinano le variazioni del PIL. In Giappone, le esportazioni nette (esportazioni meno importazioni) sono state il principale motore della crescita, riflettendo un aumento del 3,2% delle esportazioni e un calo del 4,3% delle importazioni, mentre i consumi privati si sono contratti nel secondo trimestre (meno 0,5%). Allo stesso modo, in Francia, le esportazioni nette hanno sostenuto la crescita mentre i consumi privati si sono contratti (-0,3%).

Nel Regno Unito, invece, gli incrementi della spesa pubblica e privata hanno sostenuto la crescita, mentre le esportazioni nette hanno continuato a costituire un fattore frenante. Quest’ultimo è avvenuto anche in Germania, con un calo delle esportazioni dell’1,1%. Negli Stati Uniti, gli investimenti e i consumi privati hanno contribuito alla crescita del PIL, anche se la crescita dei consumi privati ha subito un notevole rallentamento (allo 0,4% nel secondo trimestre, rispetto all`1,0% nel primo trimestre). Secondo l`analisi preliminare pubblicata dall`Italia, la contrazione del PIL riflette una riduzione della domanda interna (compresa la variazione delle scorte).

Tra i paesi OCSE più vicini (geograficamente) alla guerra in Ucraina, il PIL ha registrato una forte ripresa in Lituania nel secondo trimestre del 2023, crescendo del 2,8%, rispetto a una contrazione del 2,1% nel primo trimestre. Al contrario, il PIL ha subito una brusca contrazione in Polonia nel secondo trimestre del 2023 (meno 3,7%) dopo una crescita del 3,8% nel primo trimestre. Il PIL ha continuato a contrarsi in Ungheria (-0,3%) per il quarto trimestre consecutivo.

Tra gli altri paesi OCSE per i quali sono disponibili dati, l`Irlanda ha registrato la crescita del PIL più forte (3,3%) nel secondo trimestre, seguita da Slovenia (1,4%) e Costa Rica (1,3%). Al contrario, il PIL si è contratto in dieci paesi OCSE, in particolare in Polonia (meno 3,7%) seguita da Svezia (meno 1,5%) e Colombia (meno 1,0%).

Nel secondo trimestre del 2023 il PIL nell`area OCSE ha superato del 5,1% il livello pre-pandemia (4° trimestre 2019). Nel G7 il PIL ha superato del 4,0% il livello pre-pandemico, anche se nel Regno Unito il PIL è rimasto leggermente al di sotto il suo livello pre-pandemia (Figura 2).

Altrove nell`OCSE, nel secondo trimestre del 2023 il PIL è stato superiore ai livelli del quarto trimestre del 2019 in tutti i paesi per i quali erano disponibili dati, ad eccezione della Repubblica Ceca. La Spagna, il paese OCSE più gravemente colpito dalla pandemia (con una contrazione del PIL dell`11,3% nel 2020), ha superato per la prima volta il livello del PIL pre-pandemia nel secondo trimestre del 2023[1], dello 0,4%.

(BOL/askanews)