Il Made in Italy e la dieta mediterranea: un assaggio di cultura italiana a Bruxelles (audio notizia)

Un gustoso evento culinario intitolato “Il Made in Italy e la dieta mediterranea” sta per sbarcare nella capitale belga grazie all’organizzazione dell’Associazione Cuochi Italiani in Belgio (FIC). Questa due giorni di sapori autentici italiani è programmata per domenica 10 e lunedì 11 settembre, e promette di portare un’esplosione di autentica cultura culinaria italiana al cuore di Bruxelles.

L’evento, che avrà luogo presso il palazzo africano a Tervuren (Bruxelles), si prefigge di celebrare la ricca tradizione gastronomica italiana e l’approccio salutare della dieta mediterranea. Il Made in Italy è sinonimo di eccellenza culinaria e artigianale, e la dieta mediterranea è stata a lungo lodata per i suoi benefici per la salute e il benessere.

Il Programma dell’Evento

La manifestazione offrirà ai partecipanti l’opportunità di immergersi in una varietà di attività legate alla cucina e alla cultura italiana. Tra gli appuntamenti in programma:

Dimostrazioni Culinari: Cuochi rinomati presenteranno piatti tipici italiani, svelando segreti e tecniche tradizionali. Dalla pasta fresca fatta in casa alla preparazione di autentica pizza napoletana, gli spettatori potranno assistere in prima persona alla creazione di prelibatezze italiane.

Degustazioni Guidate: I partecipanti potranno assaporare una selezione di prodotti gastronomici italiani di alta qualità, tra cui formaggi, salumi, oli d’oliva e vini pregiati. Esperti saranno presenti per guidare le degustazioni e condividere informazioni sulla provenienza e sulla lavorazione dei prodotti.

Conferenze sulla Dieta Mediterranea: Nutrizionisti e esperti del settore terranno conferenze informative sull’importanza della dieta mediterranea per la salute e il benessere. Saranno discussi i benefici dei principi fondamentali di questa dieta, come l’abbondanza di frutta e verdura, l’uso moderato di grassi sani e l’attenzione alla socialità durante i pasti.

Mercato Italiano: Un mercato pop-up ospiterà una varietà di prodotti italiani, tra cui generi alimentari, artigianato e prodotti enogastronomici. I visitatori avranno l’opportunità di acquistare autentici pezzi di Italia da portare a casa.

Per ulteriori informazioni sull’evento e per partecipare, si prega di visitare il sito web dell’Associazione Cuochi Italiani in Belgio (FIC).