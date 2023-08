Mondiali di Basket, esordio vincente per l’Italia: Angola battuta 81-67

MADRID. – Esordio vincente per l’Italia ai Mondiali di basket in svolgimento nelle Filippine (Giappone e Indonesia le altre sedi). Questa mattina sofferta la vittoria contro l’Angola (81-67), in una partita che si è rivelata ben più complicata rispetto a quello che potrebbe far pensare il largo divario finale. Domenica prossima di nuovo in campo contro la Repubblica Dominicana.

Un successo maturato nell’ultimo quarto di gara

Gli azzurri di coach Gianmarco Pozzecco hanno dilagato solo nell’ultimo quarto, grazie ai 19 punti di Fontecchio, ai 18 di Tonut e alle giocate nell’ultimo periodo di Ricci. L’Italia arriva alla competizione iridata in grande fiducia, grazie alle 7 vittorie su 7 nelle amichevoli di preparazione.

Si tratta del secondo Mondiale azzurro giocato nelle Filippine: il primo è stato quello del 1978, nel ricordo della terribile beffa di un tiro dalla distanza che regalò al Brasile il terzo posto, negando alla Nazionale italiana un podio che sarebbe stato storico.

Nella Philippine Arena, impianto da 55 mila spettatori, oggi si è respirata da subito aria di grande basket: Italia-Angola è stata infatti la gara inaugurale di questi Campionati Mondiali, un appuntamento seguito in tutto il mondo, grazie all’abbondante copertura televisiva.

Come detto, i ragazzi del “Poz” hanno portato dalla loro parte l’incontro grazie ad un ultimo quarto nel quale hanno subìto appena 10 punti. Nonostante il non certo ottimale 5/31 da tre, con anche troppe disattenzioni in difesa e soprattutto a rimbalzo (concessi 15 rimbalzi offensivi), l’Italia vince comunque la sua prima partita del gruppo A, iniziando con il piede giusto una manifestazione che potrebbe vederla tra le protagoniste più interessanti.

Domenica prossima si torna in campo contro la Repubblica Dominicana

Ricordiamo che questo Mondiale di basket qualifica anche ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: passano le prime due dall’America, le prime due dall’Europa e la migliore di Africa, Asia e Oceania. Per tutte le escluse, ecco poi i tornei preolimpici.

I 12 azzurri scelti dal CT Pozzecco per il Mondiale sono Spissu, Tonut, Melli, Fontecchio, Ricci, Spagnolo, Polonara, Diouf, Severini, Procida, Pajola e Datome. L’Italia giocherà sempre a Manila, nelle Filippine. Dopo la partita di oggi, gli azzurri torneranno in campo domenica prossima alle ore 10 contro la Repubblica Dominicana e martedì alle ore 14 contro le Filippine, temibile squadra di casa.

Questo il tabellino di Angola-Italia 67-81 (23-17, 20-23, 18-17, 20-10)

Angola: Bango 6, Dundao 19, Fernando 13, Francisco 3, Goncalves 7; De Sousa 3, Domingos 4, Fernandes, Kokila 2, Maconda, Monteiro 6, Paulo 3. Allenatore: Claros Canals.

Italia: Spissu 5, Tonut 18, Fontecchio 19, Polonara 7, Melli 7; Datome 4, Pajola 4, Procida 2, Ricci 12, Severini 3, Spagnolo. N.e.: Diouf. Allenatore: Gianmarco Pozzecco.

