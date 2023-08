Il Comites di Panama premia i vincitori di “Mis raíces italianas” durante una due giorni dedicata all’Italia

Nel corso dell’evento Italia Fest organizzato dalla Società di Beneficenza, il Comites di Panama, oltre a presentare i suoi servizi alla comunità italiana, ha proceduto a premiare i vincitori del Concorso “Mis raíces italianas – Metti le radici”, organizzato per promuovere il turismo delle radici.

I tre vincitori, Jessica Torraza, Yamani Chung e Andrea Castro, avranno l’opportunità di viaggiare in Italia e visitare i luoghi di origine dei loro antenati, in un percorso che unirà passato e presente, per creare nuovi legami dalle solide radici.

Durante la due giorni di eventi, i partecipanti e gli spettatori hanno potuto immergersi in una serie di attività coinvolgenti, tra cui presentazioni culturali, mostre d’arte, degustazioni di cucina italiana e performance musicali. L’atmosfera rifletteva l’essenza stessa dell’Italia: un miscuglio di storia, arte, gastronomia e passione.