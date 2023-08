Calcio: l’italo-venezuelano Gianni Savarese lascia i Portland Timbers

CARACAS – Con un comunicato stampa i Portland Timbers hanno annunciato che l’italo-venezuelano Giovanni Savarese non sarà più l’allenatore, al suo posto fino al termine della stagione della Major League Soccer si sederà il suo vice Miles Joseph.

Il mister di origine campana era arrivato alla squadra di Portland nella stagione 2018 della MLS. Con i Timbers ha lasciato uno score di 74 vittorie, 62 pareggi e 47 sconfitte.

“Gio é stato un allenatore eccezionale per i Timbers ed é stato un piacere lavorare con lui. Ha conquistato dei risultati favolosi durante la sua permanenza con il club con due partecipazioni alla MLS CUP e la vittoria nella MLS is Back. Voglio ringraziare Gio per tutto quello che ci ha dato. Ci mancherá” ha dichiarato Merritt Paulson, propietario dei Portland Timbers.

“Siamo incredibilmente grati per l’impegno che Gio ha mostrato con i Portland Timbers durante le ultime sei stagioni, ed é stato un onore aver avuto l’opportunitá di lavorare con lui” – confessa Ned Grabavoy, direttore generale della squadra, aggiungendo – “Credo che il club é pronto per una nuova direzione e voce che ci aiuti ad avanzare. Miles Joseph sará l’allenatore ad interim fino al termine della stagione”.

Attualmente, i Timbers sono al 12º della classifica della Conferenza Ovest della MLS con 26 punti in 24 gare giocate e sono a -5 dagli spareggi e 6 dalla post seasson.

Va ricordato che l’italo-venezuelano ha iniziato la sua carriera come allenatore nel 2012 sulla panchina del New York Cosmos della National American Soccer League (NASL). Alla guida della formazione della grande mela ha conquistato tre scudetti nelle stagioni 2013, 2015 e 2016. Mentre nel 2017 é stato battuto per 2-0 nella finalissima della NASL dal Deltas di San Francisco.

All’ombra della Statua della Libertà, Savarese si é guadagnato a suon di vittorie il soprannome di Gianni “Il Cannibale”. Con il Cosmos in 135 gare ha lasciato uno score di 65 vittorie, 26 pareggi e 44 sconfitte. Va segnalato che nella stagione 2015 la sua squadra ha conquistato il campionato senza perdere una gara.

Grazie agli ottimi risultati con la squadra gialloverde era riuscito a fare il grande salto nel campionato più prestigioso la MLS.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)