Argentina: 94 detenidos tras saqueos en Provincia de Buenos Aires

BUENOS AIRES – Un total de 94 personas resultaron detenidos por saqueos a locales comerciales y por “incentivar actos de vandalismo” en la Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, informaron las autoridades.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kiciloff dijo que unos 5000 hombres de la policía actuaron en diferentes operativos en la provincia “lo que resultó en 94 detenidos que están en manos de la justicia”.

“Luego que se restableció anoche la paz y se llevó detenidos a quienes cometieron delitos graves a veces en grupos , en diferentes comercios, como resistencia autoridad y ciberdelito porque también es delito instigar a esas acciones que hoy se están investigando por la justicia”, declaró este miércoles Kicillof a la Televisión Pública.

Kicillof y otras autoridades denunciaron que los actos vandálicos no fueron espontáneos sino instigados por grupos a través de las redes sociales.

“Son hechos comprobables, hubo muchísimas movilizaciones a través de redes sociales grupos, incluso redes oficiales, de dirigente políticos, hablando de temas que no había ocurrido (…) es importante también no difundir no fomentar cosas que muchas veces no son reales”, acotó.

Antes, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni dijo que en las redes sociales se realizó una “campaña masiva” para fomentar estos actos violentos, que incluyeron saqueos en cinco supermercados del Gran Buenos Aires, el incendio de un establecimiento en la localidad de La Reja y distintos intentos de robo en otros lugares.

“Lo llamativo es que durante el día empezó una campaña masiva en todas las redes sociales incitando a esa imagen de saqueo que todos tenemos en la retina”, expresó Berni en declaraciones a la señal de cable C5N.

El ministro detalló que “este tipo de robo en poblado tienen condena de 15 años” según la ley.

También el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, afirmó este miércoles que “hay vocación de generar una suerte de conflicto” con los robos organizados que se produjeron en los últimos días en varias provincias .“No son (actos) espontáneos, no es una casualidad”, aseguró.

Kicillof destacó que “los vecinos no participaron masivamente en nada de esto, por el contrario hubo escenas de internar evitar que grupos violentos intentaran estas acciones, y más allá del accionar de la policía, hemos visto imágenes de vecinos defendiendo a comerciantes, llamando a policías”.

Este fin de semana se registraron robos y saqueos en Córdoba y Mendoza que llevaron a la detención de al menos 20 personas por el saqueo de una docena de comercios, informó la policía provincial, mientras siete más fueron imputadas en Mendoza.

Redacción Caracas