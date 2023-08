Sette anni fa il terremoto ad Amatrice, la ricostruzione accelera

MADRID. –Sette anni fa, il 24 agosto 2016, un devastante terremoto colpì la regione centrale dell’Italia, causando la distruzione di interi paesi e lasciando dietro di sé una scia di distruzione e dolore.

Un terremoto che causò la morte di 299 persone: 237 ad Amatrice, 51 ad Arquata (quasi tutte nella frazione di Pescara del Tronto) e 11 a Accumoli. Gli sfollati furono 41mila con un danno complessivo di 28 miliardi di euro.

Sette anni dopo quella tragica giornata, il processo di ricostruzione è entrato in una nuova fase, segnata da progressi significativi e speranze per il futuro.

Dopo il terremoto l’intera nazione si mobilitò per offrire aiuto e supporto. Le immagini dei paesaggi devastati e delle vite spezzate rimasero impresse nella memoria collettiva, spingendo il governo italiano e le organizzazioni internazionali ad avviare un vasto sforzo di ricostruzione.

Negli anni successivi, sono stati compiuti progressi considerevoli nella ricostruzione di Amatrice e delle zone circostanti. L’obiettivo era non solo quello di ripristinare le strutture fisiche, ma anche di preservare l’identità storica e culturale di questi luoghi.

Tuttavia, la strada verso la completa ricostruzione è stata lunga e spesso difficile. Sfide burocratiche, finanziarie e tecniche hanno rallentato i progressi, portando a frustrazioni tra gli abitanti e le autorità locali. Nonostante ciò, la tenacia e la determinazione della comunità di Amatrice hanno continuato a guidare il processo.

Recentemente, c’è stato un aumento del ritmo nei lavori di ricostruzione. Nuovi progetti sono stati lanciati per ripristinare importanti infrastrutture pubbliche, che sono fondamentali per il benessere e la ripresa dell’intera area. Inoltre, sono stati fatti sforzi per attrarre investimenti e promuovere il turismo, contribuendo così alla rinascita economica della regione.

Guido Castelli, Commissario Straordinario alla Riparazione e alla Ricostruzione sisma 2016 ha dichiarato che “il primo pensiero va alle vittime. A loro e ai loro cari dobbiamo la ricostruzione di questi luoghi e la creazione delle condizioni che consentano all’Appennino centrale non solo di tornare alla normalità”. Per il commissario “molto è stato fatto e si sta facendo ma sappiamo che non basta. Moltissimo resta ancora da fare. In questi anni abbiamo registrato troppe false partenze e alcune gravi criticità esterne che hanno ritardato la ricostruzione”.

Oggi, mentre si commemora il settimo anniversario del terremoto, gli abitanti di Amatrice e delle aree circostanti guardano avanti con speranza. La ricostruzione sta accelerando e le cicatrici lasciate dalla tragedia stanno lentamente guarendo. Il coraggio e la resilienza dimostrati dalla comunità di Amatrice sono un esempio ispiratore per tutti, sottolineando il potere della solidarietà e della determinazione nel superare anche le sfide più difficili.