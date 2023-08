Ita Airways, nuova partnership con Booking.com

MADRID. – Ita Airways, la principale compagnia aerea nazionale, ha annunciato una nuova partnership strategica con Booking.com, una delle piattaforme di prenotazione alberghiera più grandi e rinomate a livello globale. Questa collaborazione segna un passo significativo nell’espansione delle offerte e dei servizi offerti sia da Ita Airways che da Booking.com, promettendo di offrire ai viaggiatori un’esperienza di prenotazione più integrata e completa.

In base alla partnership, i clienti di Ita Airways avranno la possibilità di prenotare non solo i voli, ma anche alloggi in hotel, resort e altre strutture ricettive attraverso la piattaforma di Booking.com. Questo offre una maggiore comodità ai passeggeri, consentendo loro di pianificare l’intero viaggio in un unico luogo, risparmiando tempo e semplificando il processo di prenotazione. I vantaggi della partnership si estendono anche ai soci di Volare: gli iscritti al programma fedeltà di Ita Airways possono infatti accumulare 4 punti Volare per ogni euro speso per un soggiorno prenotato su Booking.com.

Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di Ita Airways & Ceo Volare, ha espresso entusiasmo riguardo alla nuova partnership: “Siamo lieti di collaborare con Booking.com per offrire ai nostri passeggeri un’esperienza di viaggio più completa e conveniente. Questa partnership rappresenta un passo avanti nell’adattare i nostri servizi alle esigenze e alle aspettative dei moderni viaggiatori.”

Dall’altra parte, Booking.com si impegnerà a promuovere i voli di Ita Airways attraverso la sua piattaforma, offrendo ai propri utenti la possibilità di prenotare voli insieme agli alloggi. Questo partenariato rappresenta anche un’opportunità per Booking.com di ampliare ulteriormente la sua offerta di servizi e migliorare l’esperienza complessiva dei suoi utenti.