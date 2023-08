Usa chiedono a Cina più trasparenza sui dati della sua economia

ROMA. – Il consigliere di sicurezza nazionale con delega all`Asia, Jake Sullivan, ha chiesto alla Cina una maggiore trasparenza rispetto ai dati relativi al suo rallentamento economico, che potrebbe inficiare la crescita globale. Lo riferisce il Financial Times.

Pechino ha interrotto la scorsa settimana la pubblicazione dei dati relativi alla disoccupazione giovanile, che è un indicatore della fragilità della ripresa post-pandemica dell`economia cinese.

“Non sono, per il nostro modo di vedere, passi responsabili”, ha detto Sullivan in una conferenza stampa. “Per la fiducia globale, per l`affidabilità e per la capacità del resto del mondo di prendere decisioni efficaci, è importante che la Cina mantenga un livello di trasparenza nella pubblicazione dei suoi dati”.

Sullivan ha denunciato una “riduzione dei livelli di trasparenza e apertura rispetto ai dati più basilari”.

(Mos/askanews)