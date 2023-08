Baseball: venezuelano José Altuve mette a segno il suo hit 2.000 in MLB

CARACAS – Il venezuelano José Altuve continua a scrivere pagine importanti nella Major League Baseball. Durante questo fine settimana, il Minute Maid Park della cittá di Houston, é stato lo scenario dove “Astroboy” ha raggiunto quota 2000 hit nel baseball a stelle e strisce. La sua vittima in questa storica cifra sono stati i Seattle Mariners.

“Significa tanto per me! Che il mio nome stia accanto ad alcuni connazionali, ovviamente mi onora. Miguel Cabrera ha raggiunto quota 3.000 hit l’anno scorso. Questo significa tantissimo per me” ha dichiarato ai media il “pelotero” nato il 6 maggio 1990 a Maracay.

Con la sua impresa, il “piccolo gigante” dei diamanti é entrato in un club dove ci sono campioni del calibro dell’italo-venezuelano Andrés Galarraga Padovani, Bob Abreu, Magglio Ordoñez, Víctor Martínez e Miguel Cabrera con piú di 2000 hit e 200 fuoricampo.

“Quando mi avvicinavo alla cifra, alcuni compagni di squadra e membri della mia famiglia hanno iniziato a parlare dei 2.000 e finisce che uno inizia a sentirsi piú ansioso e nervoso quando si presenta sul punto di battuta” confessa Altuve ai giornalisti nel dopo gara.

Il 33enne ha raggiunto questa la cifra dei 2.000 hits in appena 1.631 partite, ma alla sua impresa vanno aggiunti i 200 fuoricampo e le 200 stolen base, miglior prestazioni che campioni come il Hall of fame Willie Mays (1.669), Alex Rodríguez (1.684), Vada Pinson (1.739) e Ryne Sandberg (1.757).

Tra i giocatori che hanno vestito la maglia dei Houston Astros solo gli Hall of Fame Jeff Bagwell (2.314) e l’italo-americano Craig Biggio (3.060) hanno raggiunto questa cifra.

Mentre tra i venezuelani davanti ad Altuve come numero di hitd ci sono: Miguel Cabrera (3.148), Omar Vizquel (2.877), il hall of fame Luis Aparicio (2.677), Bob Abreu (2.470), l’italo-venezuelano Andrés Galarraga Padovani (2.333), David Concepción (2.326), Magglio Ordóñez (2.156), Víctor Martínez (2.153) ed Elvis Andrus (2.033).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)