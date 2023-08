La Jornada Política – Ronda de consultación, un rompecabezas para Felipe VI

MADRID – Todos coinciden en que no fue un terremoto. Y, sin embargo, logró provocar cambios en la correlación de fuerzas. El voto de los españoles en el exterior, en la circunscripción de la capital, permitió al Partido Popular arrebatarle a los socialistas un escaño. No fue un simple cambio de color. Es verdad, que no evitó que el triunfo de los populares, quienes confiaban en una mayoría aplastante, se asemejara más bien a una derrota. Sin embargo, otorgó a Junts un poder de negociación que no tenía. Decimos, antes del recuento del voto de los españoles en el exterior, el presidente del gobierno en función necesitaba sólo la abstención de los independistas catalanes para su investidura. Ahora, en cambio, su voto es indispensable. Sin embargo, el escenario político podría cambiar nuevamente.

La Fiscalía del Supremo ha decidido apoyar la solicitud del Psoe para que se revisen las más de 30 mil papeletas consideradas nulas; las mismas que la Junta Electoral Central rechazó examinar. El Ministerio Público considera que, en aras de la transparencia del proceso electoral del 23 de julio y por lo ajustado de los resultados, es aconsejable proceder a un recuento de los votos nulos, como lo solicitaran los socialistas. De esta manera, se evitaría cualquier duda razonable.

Hasta hace unos días, el Psoe criticaba el empeño con el cual Alberto Núñez Feijóo reiteraba su intención de intentar una investidura. Ahora, fuentes socialistas consultadas por los distintos mass-media del País, coinciden en señalar que Pedro Sánchez no se opondría a esta solución, si el jefe de Estado la considerase oportuna. Dejaría que el rey propusiera al presidente de los populares como candidato a la investidura; una investidura, aseguran en Ferraz, fallida.

El rompecabezas del jeje del Estado. Felipe VI ha comenzado la ronda de consultación. Los primeros en haber sido convocados han sido los representantes de Upn, de Coalición Canarias, PNV y Sumar. Los primeros dos, confirmaban su apoyo a una candidatura de Alberto Núñez Feijóo. El portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, informaba al Rey que no había posibilidad alguna de que su partido pudiera apoyar las aspiraciones de Núñez Feijóo. Implicaría contar con Vox; una formación política con la que los peneuveistas se considera incompatible. Además, aclaró que es aún muy pronto para que el Partido Nacionalista Vasco anticipe su voto.

Yolanda Díaz fue la última líder en ser consultada por el jefe Estado. La exponente de Sumar confirmaba que apoyaría la investidura de Sánchez y reafirmaba su voluntad de conformar un gobierno de izquierda. En la rueda de prensa, posterior al encuentro con el rey, Yolanda Díaz reiteraba el respeto a las decisiones que tomará el jefe de Estado. Y subrayaba que “los españoles no han votado mal” y, por lo tanto, solo toca “respetar el mandato popular”. Nada quiso adelantar sobre el desarrollo de las negociaciones con los independistas.

Cada vez más tensa parecieran las relaciones de Vox con el Partido Popular. Después de los acuerdos en los gobiernos regionales y municipales, los populares estarían tratando de tomar distancia de la extrema Derecha. Por eso, Vox los emplaza a dar explicaciones antes de la reunión que su presidente, Santiago Abascal, sostendrá con el rey Felipe VI.

El último en acudir al Palacio de la Zarzuela será el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Lo hará después del secretario general del Psoe, Pedro Sánchez. En Génova insisten en que su presidente solicitará presentarse a la investidura; una investidura que todos, o casi, dan por fallida.

A.T./Redacción Madrid