Cina, banche straniere pessimiste sulla crescita per il 2023

ROMA. – C’è sfiducia nelle grandi banche d’affari internazionali sulla possibilità che la Cina effettivamente rispetti il suo target di crescita per quest’anno, a fronte delle turbolenze prodotte dalla crisi immobiliare e dal rischio che questa contagi il settore finanziario.

“Le preoccupazioni per il contagio delle proprietà stanno aumentando”, ha detto oggi Goldman Sachs, dopo aver abbassato le sue prospettive per la performance delle azioni cinesi, secondo quanto riporta Nikkei Asia. “Le pressioni sono recentemente penetrate nell’economia finanziaria”, ha aggiunto, indicando i default sui pagamenti da parte dello sviluppatore Country Garden su due obbligazioni denominate in dollari e di Zhongzhi Group, una delle più grandi società fiduciarie cinesi, su dozzine di prodotti finanziari.

Goldman Sachs ha modificato la sua previsione, stimando che gli utili per azione delle azioni sull’indice MSCI China cresceranno dell’11% quest’anno, rispetto alla precedente previsione del 14%.

I principali nomi dell’indice includono attori tecnologici come Tencent e Alibaba, nonché istituzioni finanziarie China Construction Bank e Ping An Insurance.

Sempre oggi la UBS ha ridotto le sue previsioni di crescita del prodotto interno lordo cinese al 4,8% per il 2023 e al 4,2% per il 2024 dal 5,2% e 5%. “Gran parte del declassamento è guidato da una rivalutazione dello sviluppo del settore immobiliare e dalle implicazioni per altre parti dell’economia”, ha affermato nel rapporto Wang Tao, capo economista per la Cina della banca svizzera.

UBS prevede anche un calo di un quarto nelle vendite di nuove proprietà per l’anno, rispetto alla precedente previsione di un “declino a una cifra media”.

Nomura, Morgan Stanley e Barclays avevano già precedentemente tagliato le loro previsioni sulla crescita cinese, dopo i dati di crescita non soddisfacenti di luglio.

La scorsa settimana il primo ministro Li Qiang, in un discorso ai membri del Consiglio di Stato (il governo cinese) e i leader provinciali, ha spiegato che il raggiungimento dell’obiettivo di crescita del Pil del 5% non è un optional.

(Mos/askanews)