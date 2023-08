Allarme caldo, Coldiretti: bollino rosso anche per 3,6 milioni di animali in viaggio

MADRID. – Coldiretti lancia un allarme in relazione al benessere degli animali durante l’ondata di calore estiva. Mentre le vacanze estive spingono molte persone a viaggiare, si stima che ben 3,6 milioni di animali siano in viaggio, affrontando il bollino rosso per il clima torrido che sta colpendo molte regioni.

L’esodo estivo e il controesodo delle ferie sono ormai una consuetudine, ma è fondamentale non dimenticare che gli animali coinvolti in questi spostamenti necessitano di particolari attenzioni e cure durante le condizioni climatiche estreme. L’associazione Coldiretti sollecita i proprietari di animali a rispettare le regole e ad adottare precauzioni per garantire il loro benessere.

Le alte temperature possono mettere a rischio la salute degli animali, causando stress termico, disidratazione e problemi di salute. Coldiretti raccomanda di pianificare i viaggi in modo da evitare le ore più calde della giornata, fornire acqua fresca in abbondanza e garantire un adeguato ricovero o ombreggiatura.

La prima regola per garantire il benessere dei propri amici animali – sottolinea la Coldiretti – è di avere sempre a disposizione, anche in viaggio, una adeguata scorta di acqua per sopportare il clima torrido e fare attenzione a garantire ombra e aria durante le soste. In valigia poi è utile avere scorte del cibo preferito dal proprio pet, qualche giocattolo che può farlo sentire a casa e anche un kit del pronto soccorso con disinfettante, garze, cerotti per animali, una pinzetta per asportare corpi estranei da zampe e magari un prodotto contro il mal d’auto se si devono affrontare viaggi lunghi.

L’accresciuta sensibilità ha favorito le vacanze con cani e gatti ma anche uccelli conigli, tartarughe e pesci, compagni di tutti giorni, con la presenza con un numero crescente di strutture turistiche ce non solo accettano gli animali ma che addirittura offrono servizi ad hoc. Gli agriturismi sono le strutture che sono maggiormente in grado di garantire ai piccoli amici una meritata vacanza all’insegna della riconquista della libertà e della vicinanza ai loro padroni.

Ma sono sempre più numerose anche le spiagge che consentono di non separarsi dal proprio animale al quale in alcuni casi vengono addirittura offerti servizi di svago e di pulizia.

L’allarme di Coldiretti arriva in un momento in cui l’attenzione verso il benessere animale è sempre più centrale nella società. Assicurare il comfort e la sicurezza degli animali durante i viaggi estivi è un impegno che coinvolge tutti, poiché il rispetto per le creature viventi va di pari passo con la cura dell’ambiente che ci circonda.