Meloni rientra in Puglia dopo la visita in Albania: “Sarà un autunno impegnativo”

ROMA. – “Sorella d’Albania, fratello d’Italia”: la prima è Giorgia Meloni, il secondo è Edi Rama. Il primo ministro albanese ringrazia su Facebook la premier italiana dopo la sua breve visita a cavallo di Ferragosto. “Grazie Giorgia, è stato un onore”, scrive ancora Rama postando uno scatto dei due che salutano.

“Grazie per avermi ospitata nella vostra terra e per la calorosa accoglienza ricevuta, Edi. Ti aspetto in Italia”, il commento di Meloni sotto la foto. La premier era giunta a Valona lunedì con la famiglia, accolta dall’omologo Rama che l’aveva invitata a recarsi sul litorale albanese.

La premier è quindi tornata in Puglia, dove ha scelto di passare qualche giorno di vacanza con la famiglia, “per ricaricare le energie in vista di un autunno che sarà molto impegnativo e importante per l’Italia”, afferma in una dichiarazione al Quotidiano di Puglia.

Sul tavolo del governo dopo la pausa estiva, infatti, diverse sfide: la manovra in primis, ma anche la questione migranti, la campagna per le elezioni europee, la lunga guerra in Ucraina.

L’elogio di Edi Rama: “Giorgia è incredibile”

Intanto con l’Albania “è nata un’amicizia”, come afferma il primo ministro albanese in un’intervista a La Stampa, in cui elogia Meloni su tutti i fronti. “Giorgia è incredibile”, “Non ne ha sbagliata una sulla linea della politica internazionale”, “E’ una politica concreta, altro che pericolo fascista”, sottolinea Rama al quotidiano torinese.

“Grazie a nome di tutti i pugliesi Presidente, da vent’anni ce la mettiamo tutta per dare il nostro contributo all’Italia che ha molto da guadagnare continuando a sostenerci”, ha scritto sui social il governatore della Puglia, Michele Emiliano, commentando le parole della premier che ha parlato della Puglia come di “una regione straordinaria”.

Sempre al Quotidiano di Puglia l’ha infatti definita “una perla italiana nella quale cultura e storia si fondono alle bellezze della natura, tra ulivi secolari e spiagge mozzafiato”, con “eccellenze eno-gastronomiche che raccontano una tradizione culinaria a cui non si può che cedere, con buona pace della dieta”. “Tornerò presto”, assicura Meloni: è infatti proprio la Puglia la sede scelta dal governo per il G7 2024.

