Atletica, a Budapest scattano i Mondiali: Jacobs e Tamberi guidano l’Italia 

MADRID. – L’attesa sta per finire. Da domani si alzerà il sipario sui Mondiali di Atletica Leggera a Budapest. Dal 19 al 27 agosto, la capitale magiara ospita la 19°edizione dei Mondiali e, tra le grandi star che si sfideranno per i 49 titoli in palio, vi sono anche diversi italiani, che sperano di lasciare il segno con prestazioni di rilievo.

Un palcoscenico davvero molto ricco, con una serie di appuntamenti da non perdere. E, come detto, sarà un evento prestigioso anche per l’atletica italiana. Nell’edizione precedente di Eugene, il bottino della spedizione azzurra era stato di due medaglie: l’oro di Massimo Stano nella 35 chilometri di marcia e il bronzo di Elena Vallortigara nel salto in alto. In Ungheria, l’obiettivo è migliorare questo risultato.

Grande attesa per il ritorno di Jacobs

C’è grande curiosità per il ritorno alle gare di Marcell Jacobs: il campione olimpico in carica dei 100 metri (e della 4×100) è reduce da un’annata difficile, costellata dai mille contrattempi e dai numerosi infortuni: “Non è stata una stagione facile, fatta soltanto di bassi – ha ammesso il campione azzurro negli scorsi giorni – ma adesso finalmente sto bene: sto ritrovando una buona forma, nonostante i pochi giorni di allenamento. Spero di trasformare l’energia in forza per correre forte. Fare bene in questo Mondiale può darmi fiducia in vista delle Olimpiadi”.

Il velocista italiano, confortato dagli ultimi test di Roma, è pronto a riprendersi lo scettro di re della velocità. A Budapest, Jacobs dovrà dimostrare progressi evidenti, visto che ai Giochi di Parigi non manca poi molto. Sullo sfondo l’accattivante sfida, che potrebbe materializzarsi nei prossimi giorni proprio durante questi Mondiali di Budapest, con il campione in carica, lo statunitense Fred Kerley. Marcell Jacobs a Budapest sarà in lista sia sui 100 metri che nella staffetta 4x100m. Scenderà in pista per la prima volta in occasione delle batterie dei 100 metri in programma già da domani, con la finale prevista (se si dovesse qualificare) per domenica 20 agosto alle ore 19,10.

Tamberi, Stano, Palmisano e Iapichino: l’Italia sogna in grande

Ma la rassegna ungherese dell’atletica mondiale vedrà tutti i medagliati italiani di Tokyo presenti. A cominciare dal capitano Gianmarco Tamberi, che insegue nell’alto l’unico titolo che manca nella sua ricca collezione. Emozioni azzurre promettono di garantirle anche i marciatori Massimo Stano e Antonella Palmisano, anche loro a caccia del bis mondiale dopo l’alloro a cinque cerchi. Italia che sarà degnamente rappresentata anche dalla fresca gioventù di Larissa Iapichino nel lungo e da Nadia Battocletti nei 5000 metri.

Alessandro Sibilio promette di partecipare alla finale nei 400 ostacoli, mentre Mattia Furlani nutre la speranza di continuare la sua poderosa ascesa nel salto in lungo, dopo essere volato quest’anno fino agli 8.24 ad Hengelo e a 8.44 (ventoso) a Savona. Nel frattempo, a Budapest è tutto pronto per accogliere gli atleti e le gare: si comincia domani alle ore 8.50 con la 20 km di marcia maschile.

(Redazione/9colonne)