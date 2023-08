Elisabetta Bagli insignita del Premio Elisabeth Moutzan-Martinegou a Zante

di Michela Zanarella

MADRID. – Noi italiani associamo l’isola greca di Zante (conosciuta anche con il termine di Zacinto) alla nostra letteratura italiana, considerato il fatto che uno dei suoi più grandi esponenti è stato il poeta pre-romantico e neo-classico, Ugo Foscolo. In genere, nella storia della letteratura viene inserito in entrambe le correnti letterarie dovuto al fatto che le sue poesie presentavano elementi malinconici e di sofferenze e un certo ritorno ai contenuti classici.

Ed è proprio in quest’isola, ricca di storia e di cultura che dal 26 al 29 Agosto 2023 si svolgerà il Festival della lingua e dell’arte organizzato dal Centro Culturale di Zante “Dionysios Romas” e dall’Associazione degli Amici della Biblioteca Xenopouleio. Il Centro Culturale di Zante “Dionysios Romas” è dedito alla promozione della cultura eptanesiana e dell’arte in ogni sua forma come strumento necessario per una vita dignitosa e che permetta di creare benessere per le persone e le comunità.

Il tema centrale dell’evento è: “Zante spirituale… pensieri, riflessioni, influenze”.

Ogni anno vengono premiate, oltre a personalità della cultura greca, anche personalità internazionali che si sono distinte per il loro operato in ambito letterario e per la diffusione della cultura. Quest’anno, il Premio Elisabeth Moutzan- Martinegou è andato alla poetessa e scrittrice Elisabetta Bagli, romana di nascita ma madrilena di adozione. Per lei appassionata studiosa della letteratura straniera e divulgatrice attraverso le sue traduzioni in spagnolo della letteratura italiana e internazionale ricevere tale prestigioso riconoscimento è stato veramente gratificante, nonostante, per motivi che esulano dalla sua volontà, non possa essere presente alla cerimonia di premiazione che si svolgerà il 28 p.v.

Elisabetta Bagli ci dice: “L’attribuzione del Premio Elisabeth Moutzan- Martinegou mi ha emozionato perché è arrivato in un momento molto felice del mio percorso artistico a testimonianza che con passione e tenacia si riesce ad arrivare ovunque e a costruire quei ponti tra le culture che sono da sempre stati il fine ultimo sia del mio connazionale Foscolo che della scrittrice greca a cui è intitolato il Premio.

Elisabeth Moutzan- Martinegou, autodidatta, imparò varie lingue, tra le quali l’italiano, e spinta dall’esigenza e dalla curiosità di conoscere il mondo e le altre culture si dedicò alla scrittura di poesie ed opere di teatro anche nella nostra meravigliosa lingua.

Una scrittrice che, seppur avendo vissuto poco (morì a soli 31 anni per le complicazioni del parto), ebbe a cuore la posizione della donna nella società, includendo nelle sue opere alcune riflessioni sulla Rivoluzione francese e sulla schiavitù della donna, essendo queste riflessioni le prime espressioni di femminismo in Grecia. Lei era una donna vera, forte, che sapeva ciò che voleva, una donna che è un esempio da seguire anche ai nostri giorni, con le circostanze dei tempi che cambiano.

Non posso che essere grata per questo riconoscimento agli organizzatori del Festival, e in particolare alla poetessa ateniese Sofia Skleida, Vice Presidente del Zakynthini Estia, per aver proposto la mia persona e il mio operato in merito a questo Premio letterario in Grecia, nella culla della civiltà classica, parte integrante della nostra vita quotidiana, visto che è proprio da lì e dal suo mondo antico che derivano molti degli strumenti che oggi utilizziamo e studiamo per la nostra formazione.

Il mio rammarico è di non poter essere presente alla Cerimonia di Premiazione, di partecipare alla Giornata in memoria di Elisabeth Moutzan- Martinegou e di varcare quelle sponde decantate da Ugo Foscolo. Ringrazio il Presidente del Centro di Zante Giannis P. Karakasidis e tutti i presenti, organizzatori e premiati che spero di poter conoscere in un’altra occasione”.

All’interno del vasto Programma la Cerimonia di Premiazione avverrà lunedì 28 agosto 2023 alle ore 19:30

Sulla collina di Strani – Zante si svolgerà la Premiazione delle personalità.

A DOMENICO PISANA : Premio Romas

A ELISABETTA BAGLI : Premio Elisabeth Moutzan- Martinegou

A MARIA SIDIROKASTRITI: Premio Elisabeth Moutzan -Martinegou

A DIONYSIA MOUSOURA: Premio Romas

A CHRISTOS XENOS :Premio KAPSASKI