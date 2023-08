Entrambe sono in piena corsa per aggiudicarsi uno dei tagliandi d’ingresso per il G4. I “Rojos del Ávila” andranno a far visita ai Metropolitanos, mentre il “Carrusel Aurinegro” se la vedrà con l’UCV . . .

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati.

Abbonati se vuoi leggerlo, oppure fai il login se sei già abbonato.