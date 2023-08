Straordinario spettacolo a Madrid: Grande Circo Acrobatico Cinese dal 23 agosto al 3 settembre

MADRID. – Madrid si prepara ad accogliere un evento senza precedenti nel mondo dello spettacolo: il Grande Circo Acrobatico Cinese farà tappa nella città spagnola per un periodo eccezionale, dal 23 agosto al 3 settembre. Questo spettacolo di livello internazionale promette di lasciare il pubblico a bocca aperta con acrobazie spettacolari e numeri strabilianti.

Oltre 30 artisti provenienti dalla Cina, molti dei quali hanno vinto medaglie olimpiche e alcuni persino con esperienza nel prestigioso Cirque du Soleil, saliranno sul palco del Teatro EDP di Gran Vía per presentare uno spettacolo che si preannuncia unico nel suo genere. La loro abilità straordinaria nel dominio delle acrobazie, dei salti e dei giochi di giocoleria lasceranno il pubblico incantato e senza fiato.

Il protagonista principale di questo spettacolo sarà un giovane sognatore, il quale guiderà gli spettatori in un viaggio mozzafiato attraverso un mondo di fantasia e colore. Durante il suo percorso, farà la conoscenza dell’affascinante fata Fénix e dell’universo marino meraviglioso che la circonda. L’intero spettacolo sarà accompagnato da musica coinvolgente, danze eleganti e coreografie mozzafiato, che contribuiranno a creare un’atmosfera magica e coinvolgente per il pubblico.

Le entrate per assistere a questo evento straordinario sono già disponibili per l’acquisto online, con prezzi a partire da 32 euro a persona. Questa è un’opportunità imperdibile per tutti gli amanti dello spettacolo e per coloro che desiderano vivere un’esperienza indimenticabile nel cuore di Madrid.

Non perdete l’occasione di assistere al Grande Circo Acrobatico Cinese e di essere parte di uno spettacolo che rimarrà nella memoria di tutti per molto tempo. Preparatevi ad essere stupiti e affascinati da questo straordinario spettacolo che lascerà un segno indelebile nella storia dell’intrattenimento.