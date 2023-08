Svizzera: cala disoccupazione, salgono attivi in secondo trimestre

ROMA. – Il numero di persone occupate in Svizzera nel secondo trimestre del 2023 è aumentato del 2,9% rispetto allo stesso trimestre di un anno fa attestandosi a 5,303 milioni, un nuovo record. Nel periodo in rassegna, su base annua, il numero di uomini è progredito del 2,6%, mentre quello delle donne del 3,2%, come si evince dalla rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) realizzata dall’Ufficio federale di statistica (UST).

In termini di equivalenti a tempo pieno (ETP), l’incremento nel secondo trimestre 2023, su base annua, è stato pari al 2,6% (uomini: +2,1%; donne: +3,3%). Tra il primo e il secondo trimestre del 2023, una volta corretto secondo le variazioni stagionali, il numero di occupati è progredito dello 0,9% e quello di ETP dello 0,5%.

Nel secondo trimestre, rispetto allo stesso periodo di un anno fa, il numero di persone occupate è aumentato sia tra quelle di nazionalità svizzera (+1,9%) che tra quelle di nazionalità straniera (+4,8%), viene aggiunto.

Secondo quanto riporta Swissinfo, portale della radiotelevisione svizzera, tra gli stranieri, l’aumento è stato del 9,8% per i titolari di un permesso di dimora di breve durata (permesso L, in Svizzera da meno di 12 mesi), dell’8,4% per chi ha un permesso di soggiorno (permesso B o L, in Svizzera da almeno 12 mesi), del 5,8% per i frontalieri (permesso G) e dell’1,5% per i titolari di un permesso di domicilio (permesso C), precisa l’UST.

Nello stesso lasso di tempo, in Svizzera si contavano 186’000 persone disoccupate (15’000 in meno di un anno prima), secondo la definizione dell’Ufficio internazionale del lavoro (ILO), il che rappresenta un tasso di disoccupazione del 3,7% rispetto al 4,1% dello stesso periodo del 2022.

Il tasso di disoccupazione in Svizzera risulta inferiore alla media dei paesi dell’Unione europea (Ue) dove è passato nell’arco dello stesso periodo dal 6,1 al 5,9%.

(BOL/askanews)