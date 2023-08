Calcio femminile: l’italo-venezuelana Sonia O’Neill Caroli giocherà nel London City Lionesses

CARACAS – La centrocampista italo-venezuelana Sonia O’Neill Caroli (28 anni) é una nuova calciatrice del London City Lionesses, formazione allenata dall’italiana Carolina Morace.

La giocatrice nata 28 anni fa a Toronto, in Canada, si é dichiarata soddisfatta per l’approdo in questa squadra che milita nella serie B femminile inglese.

“So che la meta in questa stagione é la promozione. Sono dodici anni che gioco lontano da casa e sono arrivata ad un punto in cui posso giocare ad altissimi livelli in un paese di cui conosco la lingua” spiega O’Neill Caroli in un comunicato stampa.

L’italo-venezuelana ha firmato un contratto che la legherà al London City Lionesses fino al termine della stagione 2024.

“Ho familiari ed amici a Londra. Questo ha inflluito nella mia scelta! Conosco calciatrici che in passato hanno giocato qui e da tutte ho avuto buone referenze su questo club” confessa la calciatrice.

La classe 1994 ha una vasta esperienza alle spalle, ha infatti giocato in Svezia con l’Husqvarna (2017), in Croazia con lo Split (prima nel 2019 e poi nella 2021-2022), in Francia con il Fleury 91 (2019), in Scozia con il Rangers (2020-2021) e in Germania con il Turbine Potsdam (2022).

Sonia O’Neill Caroli ha anche giocato in Italia prima con la Roma (2018) e poi con il Pink Bari (2018-2019). La calciatrice nata a Toronto il 19 agosto 1994 fu definita dalla societá giallorossa come “una centrocampista molto duttile che può giocare sia centrale che intermedia con centrocampo a tre. Dotata di buona visione di gioco può essere preziosa e dare una scelta in più al mister (a quei tempi era Roberto Piras)”.

A queste esperienze vanno aggiunte quella con l’Universitá del Nord della Florida e quella dell’Universitá del Niagara. Senza dimenticarci della Vinotinto con cui ha partecipato alla Coppa America, Juegos Centroamericanos y del Caribe, ed altri tornei internazionali.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)